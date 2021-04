SAL vs CRC Vorhersage, ECS T10 Österreich Wien Dream11: Fantasy Cricket Tipps für Salzburg vs Cricketer CC

SAL vs CRC ECS T10 Österreich Wien Dream11 Vorhersage: & nbsp | & nbspPhoto credit: & nbspRepresentatives Bild

Salzburg trifft am 28. April auf dem Seebarn Cricket Ground beim 28. ECS T10 Austria-Spiel in Wien auf Cricketer CC. Salzburg liegt derzeit mit drei Siegen in fünf gespielten Spielen auf dem vierten Tabellenplatz. Sie treten in dieses Match ein, nachdem sie das indische Wien um neun Pforten besiegt haben. Salzburg hofft daher, seine Position in der Punktetabelle zu verbessern, indem es am Montag gegen Cricketer CC antritt.

In der Zwischenzeit fällt Cricketer CC zu kurz, da sie in den letzten fünf Spielen nur einen Sieg erzielt haben. Sie mussten im letzten Spiel gegen das indische Wien eine Niederlage von neun Wickets hinnehmen und hoffen, dass sie in ihrer ECS T10 Austria, Wien-Saison wieder auf die Beine kommen.

Wir können uns auf ein weiteres großes Spiel am Montag auf dem Cricketplatz von Seebarn freuen. Das Gericht neigt dazu, die Schlagmänner mehr zu unterstützen, so dass eine Begegnung mit hoher Punktzahl auf dem Spiel stehen könnte.

Hier ist unser Dream11-Kader für das Spiel Salzburg gegen Cricketer CC:

Bilal Zamai, Abrar Bilal, Muhammad Shahbaz, Imran Asif, Rahmanullah Pachayan, Zeeshan Goraya, Khan-Agha Hamdard, Jaweed Sadran, Baseer Khan, Ali Shah, Mubashar Ali

Wahrscheinlich XL für beide Seiten spielen:

Salzburg: Mubashar Ali (c), Saadii Cheema, Baljinder Singh, Abrar Bilal, Muhammad Shahbaz, Imran Asif, Zeeshan Goraya, Zahid Khan, Vidi Gondal (Woche), Ali Shah, Rahmanullah Pachayan

Cricketspieler CC: Bilal Zalmai (c), Jaweed Sadran, Usman Gol, Sahel Ahmadzai, Dost Mohamad, Khan-Agha Hamdard, Baseer Khan, Abdulwaseed Basit, Basheer Ahamadzari (sem.), Tariq Ahmadzai, Abdul Nasir Babakarkhail

Teams

Salzburg: Luqman Khan, Murtaza Mumtaz, Rahmanullah Pachayan, Ranjit Singh, Ali Shah, Nadeem Afzal Akhtar, Vidi Gondal, Abas Saleem, Abbad Ahmadzai, Ameer Hamza, Baljinder Singh, Imran Asif, Mubashar Ali, Muhammad Shahb Zazaya, Sa Khan Bilal Gor

Cricketspieler CC: Aminullah Mushwani, Dost Mohamad, Abdul Nasir Babakarkhail, Abdulwaseed Basit, Jaweed Sadran, Khan Agha Hamdard, Mohammad Waqar Zalmai, Sahel Ahmadzai, Sarfaraz Zadran, Usman Afridi, Abas Sediqi, Baseer Shihnalmadjan, Amar Basheer Bilheham