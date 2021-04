SAL gegen BAA, ECS T10 Wien Dream11 Vorhersage: Fantastische Cricket-Tipps für das Spiel Salzburg gegen Bangladesch Österreich

SAL vs BAA ecst10 wien dream11 Vorhersage | & nbspPhoto credit: & nbspRepresentatives Bild

Salzburg trifft im 21. Spiel der laufenden ECS T10 Vienna-Kampagne auf Bangladesch Österreich. Die beiden Teams treffen sich am Samstag, den 24. April auf dem Seebarn Cricket Ground. Salzburg belegt derzeit den siebten Platz in der Tabelle mit einem Sieg in 2 gespielten Spielen. Sie treten in dieses Spiel ein, nachdem sie Vienna CC um 44 Punkte besiegt haben, und wollen ihre Siegerform fortsetzen.

Die Gegner Bangladesch und Österreich liegen derzeit nur einen Platz vor Salzburg in der Punktetabelle. Sie haben bisher nur zwei ihrer sechs Spiele gewonnen. Bangladesch Österreich wird am Sonntag sein letztes Spiel des Turniers bestreiten. Das Wicket verlangsamt sich im Verlauf des Spiels auf dem Seebarn Cricket Ground, sodass es zu schwierig wird, hohe Punktzahlen zu erzielen. Beide Teams hoffen hier am Samstag auf einen weiteren Sieg und auf bessere Ergebnisse in der Zukunft.

Hier ist unser Dream11-Team für das Spiel Salzburg gegen Bangladesch Österreich:

Abrar Bilal, Iqbal Hossain, Imran Asif, Muhammad Shahbaz, Zayed Shahid, Hassan Ashfaq (C), Zeeshan Goraya (VC), Zahid Khan, Mubashar Ali, Gill Singh, Tauqir Asif.

Wahrscheinlich XL für beide Seiten spielen

Salzburg: Mubashar Ali (C), Muhammad Shahbaz, Abrar Bilal (WK), Imran Asif, Zeeshan Goraya, Ranjit Singh, Rahmanullah Pachayan, Zahid Khan, Ali Shah, Saadii Cheema, Vidi Gondal.

Bangladesch Österreich: Rakib Islam (C), Hassan Ashfaq, Zayed Shahid, Shahdath Khan (WK), Iqbal Hossain, Tauqir Asif, Gill Singh, Uzzal Mujumdar, Shamim Mohammad, Rahat Shahid, Gursevan Singh.

Teams

Salzburg: Abrar Bilal (WK), Mubashar Ali (C), Zeeshan Goraya, Rahmanullah Pachayan, Zahid Khan, Saadii Cheema, Luqman Khan, Muhammad Shahbaz, Imran Asif, Baljinder Singh, Ranjit Singh, Vidi Gondal, Ali Shah, Balwinder Singh, Abbas Ahmadzai, Murtaza Mumtaz, Nadeem Afzal Akhtar, Abas Saleem, Ameer Hamza und Nandeep Soggi.

Bangladesch Österreich: Hassan Ashfaq, Iqbal Hossain, Zayed Shahid, Tauqir Asif, Rakib Islam (C), Shahdath Khan (WK), Rahat Shahid, Gursevan Singh, Gill Singh, Shamim Mohammad, Alin Kalam, Uzzal Mujumdar, Nasir Ahmed, Masud Rahman, Sharif Khan, Rafat Islam und Kazi Shafayet.