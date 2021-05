Sabres führt, als NHL 2021 Draft Lottery Odds abschließt

Nach der einzigartigen regulären NHL-Saison mit 56 Spielen können sich Nicht-Playoff-Teams dem NHL-Draft zuwenden. Zuvor wird der Lotterieentwurf 2021 entscheiden, wo die Teams in der ersten Runde wählen.

Die NHL hat Draft-Lotterie-Quoten für alle 16 Teams außerhalb der Nachsaison angekündigt, wobei die Buffalo Sabres mit 16,6% die besten Quoten für den ersten Gesamtrang halten.

Unten finden Sie die vollständige Liste der Quoten für Nicht-Playoff-Teams:

1. Buffalo Sabres: 16,6%

2. Anaheim-Enten: 12,1%

3. Seattle Kraken: 10,3%

4. New Jersey Devils: 10,3%

5. Columbus Blue Jackets: 8,5%

6. Detroit Red Wings: 7,6%

7. San Jose Sharks: 6,7%

8. Los Angeles Kings: 5,8%

9. Vancouver Canucks: 5,4%

10. Senatoren von Ottawa: 4,5%

11. Arizona Coyotes: 3,1%

12. Chicago Blackhawks: 2,7%

13. Calgary Flames: 2,2%

14. Philadelphia Flyer: 1,8%

15. Dallas Stars: 1,4%

16. New York Rangers: 1,0%

Die 2021 NHL Draft Lotterie wird sich in vielerlei Hinsicht von den Vorjahren unterscheiden.

Erstens hat die NHL die Anzahl der Gewinnerteams auf zwei statt drei reduziert, was bedeutet, dass die Sabres insgesamt nicht unter den dritten Platz fallen können. Zweitens sicherte sich das Team mit dem Ausbau von Seattle Kraken in der nächsten Saison die drittbesten Chancen, die mit den New Jersey Devils verbundene Nummer 1 der Gesamtwertung zu gewinnen. Der erste Draft Pick des Kraken in der Teamgeschichte wird nicht weniger als der fünfte sein.

Schließlich werden die Arizona Coyotes im Entwurf von 2021 im Rahmen ihrer Strafe für illegale Perspektiventests auf ihre Wahl in der ersten Runde verzichten. Wenn die Kojoten die Draft-Lotterie gewinnen, findet dementsprechend ein Draft statt.

Die NHL Draft Lottery 2021 findet am 2. Juni im NHL Network Studio in Secaucus, NJ, statt.