Ryo Sakazaki und Robert Garcia kündigten an, dass The King of Fighters 15 das Team Art of Fighting abschließen soll

The King of Fighters 15 setzt den lustigen Trend fort, jede Woche einen neuen Charakter für das Kampfspiel zu enthüllen, und dieses Mal haben sie die vorherige Überlieferung übertroffen, indem sie uns zwei Kämpfer gegeben haben.

SNK hat gerade den neuen Trailer für Ryo Sakazaki und Robert Garcia in KOF15 als die letzten beiden Mitglieder des Team Art of Fighting veröffentlicht – obwohl Nummer drei nicht Yuri ist.

Sowohl der Invincible Dragon als auch der Raging Tiger sind zurück, was angesichts ihrer Amtszeit in SNK-Kampfspielen insgesamt zu diesem Zeitpunkt keine große Überraschung sein sollte.

Wie für die Hauptstützen der Serie erwartet, sollten Robert und Ryo ihren früheren Kollegen mit all den Feuerbällen, Oberschnitten und Tritten / Blitzeinschlägen, die Sie von Karate-Meistern verlangen, sehr vertraut sein.

Interessanterweise scheint im Trailer einige Male etwas gezeigt zu sein, das im Vergleich zum letzten Spiel eine neue Mechanik für KOF15 sein könnte, da wir sehen können, wie Robert seinen Weg durch Ryos Angriff findet. Für eine große Warp-Bestrafung – und das Gleiche auch umgekehrt.

Ganz unerwartet wird King auch als Mitglied des Team Art of Fighting zusammen mit den Jungs entlarvt, und obwohl sie in der Vergangenheit zusammen gekämpft haben, ist es 21 Jahre her, dass dieses ursprüngliche AoF-Trio im selben Team aufgetreten ist.

Robert und Ryo kehren zum ursprünglichen Art of Fighting-Spiel zurück, als die Hauptakteure versuchten, Yuri vor Mr. Big zu retten, dem später der ältere Bruder Sakazaki folgte, der das erste King of Fighters-Turnier gewann. Das Duo ist seitdem in fast jedem KOF-Titel vertreten.

Wir nähern uns jetzt fast der Mitte des Jahres 2021 und wissen immer noch nicht, wann KOF15 in diesem Jahr veröffentlicht werden soll oder auf welchen Systemen das Kampfspiel erscheinen wird.

Sie können mit Robert und Ryo in ihrem Trailer unten rocken und sich einige niedliche Screenshots mit 4K-Auflösung ihrer Kampfkünste ansehen.

