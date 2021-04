Russland kündigt an, nach dem Verlassen der ISS eine eigene Raumstation zu starten

Russland plant, nach dem Verlassen der Internationalen Raumstation (ISS) bis 2030 eine eigene Raumstation zu errichten.

Der Guardian berichtete diese Woche das, wenn der Vorschlag die Zustimmung des Präsidenten erhält Vladimir PoutineWladimir Wladimirowitsch Putin Nawalny sagt, er fühle ‘Stolz und Hoffnung’ wegen Protesten gegen seine InhaftierungRussland wird mehr als zwei Jahrzehnte der Zusammenarbeit auf der ISS beenden.

“Wenn wir es nach unseren Plänen im Jahr 2030 in die Umlaufbahn bringen können, wird dies ein kolossaler Durchbruch”, sagte Roscosmos-Chef Dmitry Rogozin laut The Guardian gegenüber Interfax News. “Der Wille ist da, um einen neuen Schritt in der globalen Erforschung des menschlichen Weltraums zu machen.”

Achtzehn Länder, darunter die Vereinigten Staaten und Russland, haben seit 1998 an der ISS gearbeitet, einer der engsten Kooperationen zwischen Moskau und Washington, trotz anderer Spannungen in den Beziehungen.

Am vergangenen Wochenende sagte der stellvertretende russische Ministerpräsident Juri Borisow, das Land plane, seine ISS-Partner darauf aufmerksam zu machen, dass es das Projekt bis 2025 beendet. Borisow sagte, wenn das Land die Schaffung einer eigenen Raumstation plant, wären andere Länder immer zu einem Besuch willkommen.

“”[T]Die Station muss national sein. … Wenn Sie es richtig machen wollen, machen Sie es selbst “, sagte er angeblich.

Die Raumstation würde im Gegensatz zu einer ständigen Besatzung aufgrund eines erwarteten Orbitalpfades, der sie höherer Strahlung aussetzen würde, auch künstliche Intelligenz und Roboter einsetzen.

Laut einer von Interfax zitierten anonymen Quelle wird Russland voraussichtlich fast 6 Milliarden US-Dollar für den Start des Projekts ausgeben.