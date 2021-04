RTL Today – ‘The Hill We Climb’: Europäische Verlage besorgt über das Übersetzerprofil von Amanda Gorman

Die Dichterin Amanda Gorman wurde bekannt, indem sie die Einheit in den Vereinigten Staaten forderte, aber die Arbeit, ihre Arbeit in Europa zu übersetzen, hat kontroverse Debatten ausgelöst.

“Um unsere Zukunft an die erste Stelle zu setzen, müssen wir zuerst unsere Differenzen beiseite legen”, sagte die 23-Jährige in ihrer jetzt ikonischen Leistung bei der Amtseinführung von Joe Biden im Januar.

In Europa war es jedoch schwierig, die Unterschiede zu ignorieren, die die Menschen bei der Übersetzung dieses Gedichts “The Hill We Climb” haben.

Die Wut wurde in den Niederlanden ausgelöst, als die Aktivistin Janice Deul sagte, es sei “unverständlich”, dass eine weißhäutige Person, die Dichterin Marieke Lucas Rijneveld, für den Posten ausgewählt worden sei.

Rijneveld, “schockiert” über den Aufruhr, verließ das Projekt, und der Meulenhoff-Verlag entschuldigte sich und sagte, er habe “eine große Gelegenheit verpasst, einer jungen schwarzen Frau ein Podium zu geben”.

Es lief jedoch sehr schlecht mit Gormans spanischer Übersetzerin Nuria Barrios, die sagte, Deuls Sieg sei “katastrophal”.

“Es ist der Sieg des Identitätsdiskurses über kreative Freiheit”, schrieb sie in der Tageszeitung El Pais vom 11. März.

Als die Temperaturen auf Spaniens Twitter stiegen, überprüften Gormans katalanische Redakteure Univers erneut ihre Wahl des Übersetzers Victor Obiols und kamen zu dem Schluss, dass er nicht einmal das richtige Geschlecht hatte, und entließen ihn.

“Sie sagten mir, dass ich es nicht übersetzen kann”, sagte er gegenüber AFP. “Sie stellten meine Fähigkeiten nicht in Frage, aber sie suchten nach einem anderen Profil, das weiblich, jung, militant und vorzugsweise schwarz sein musste.”

– ‘Ein Fiasko’ –

In Deutschland wurde “Den Huegel befindet” am selben Tag wie die US-Ausgabe veröffentlicht, aber hier ging es in den Rezensionen mehr um die Qualität des Verses.

“Aus literarischer Sicht ist es ein Fiasko”, bedauert die österreichische Tageszeitung Der Standard.

Die Zeitung führte die stilistischen Mängel auf die Tatsache zurück, dass das Team von drei Übersetzern zwei Personen umfasste – Hadija Haruna-Oelker, die schwarz ist, und Kubra Gumusay, türkischer Abstammung – “die im literarischen und journalistischen Bereich weniger aktiv sind als in feministischer und antirassistischer Aktivismus “.

In Italien haben die Redakteure von Garzanti mit der offensichtlichen Zustimmung von Gorman die Dienste einer jungen Übersetzerin, Francesca Spinelli, in Anspruch genommen.

Spinelli wies die niederländische Kontroverse zurück, die ihn ebenfalls hätte verschlingen können, und beschrieb sie als “eine entzündliche und leicht verwirrte Debatte, in der jeder mitreden kann, oft ohne darüber zu sprechen”, so die Zeitschrift Il Libraio.

Vielleicht hat der ungarische Open-Book-Verlag den innovativsten Ansatz gefunden, bei dem Mitglieder der Minderheiten-Roma-Gemeinschaft den wesentlichen Geist von Gormans Gedicht bewahrt haben, anstatt einfach nur Politik zu importieren. Rassenamerikaner. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen.

In Frankreich gab es weniger Probleme, als die Verlegerin Fayard in ihrer ersten Rolle als Übersetzerin eine charismatische Entscheidung für die Sängerin Marie-Pierra Kakoma traf, die den Künstlernamen Lous und die Yakuza trägt.

Schweden entschied sich auch für einen Sänger, diesmal jedoch für einen Mann: Jason Diakite mit dem Künstlernamen Timbuktu. Als Sohn amerikanischer Eltern verursachte seine Auswahl keine nennenswerten Umwälzungen. Er sagt, das Gedicht klang ihm aufgrund des Reichtums seiner Reime “sehr vertraut”, was seiner Meinung nach sehr nach Rap klang.

Außerhalb Europas sind derzeit nur wenige Übersetzungen geplant.

In Brasilien fanden sie eine schwarze Frau für den Job: die Journalistin und Dichterin Stéphanie Borges.

“Dies ist eine äußerst wichtige Debatte”, sagte Talitha Perisse vom Verlag Intrinseca gegenüber AFP. “Wir hoffen, dass dies so weitergeht, dass eine wirklich stärkere Repräsentation in der Literaturwelt erreicht wird.”