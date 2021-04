Royals öffnen sich nach dem Tod von Prinz Philip

Der Herzog, die am längsten amtierende königliche Gemahlin in der britischen Geschichte, starb am Freitag “friedlich” Mit 99 Jahren die königliche Familie erwähnt . Sein Tod ereignete sich einige Wochen nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus, wo er wegen einer Infektion behandelt und wegen einer bereits bestehenden Herzerkrankung operiert wurde.

“Sie wissen, dass es passieren wird, aber Sie sind nie wirklich bereit”, sagte die zweitälteste und einzige Tochter des Paares, Prinzessin Anne, in einer Erklärung am Sonntag. “Mein Vater war mein Lehrer, mein Unterstützer und mein Kritiker, aber vor allem ist er sein Beispiel für ein gut gelebtes und kostenloses Leben, wie ich es am meisten nachahmen wollte.”

Prinz Andrew, Prinz Edward und Edwards Frau Sophie, Gräfin von Wessex, sprachen am Sonntag mit der britischen Presse, nachdem sie die Kirche der königlichen Kapelle Allerheiligen in Windsor besucht hatten.

Edward, der jüngste der vier, sagte über den Tod seines Vaters: “Selbst wenn wir versuchen, uns vorzubereiten, ist es immer noch ein schrecklicher Schock.”

Prinz Charles teilte seine Gefühle während einer öffentlichen Ansprache am Samstag, beschreiben ihr Vater als “eine ganz besondere Person, von der ich denke, dass sie vor allem von der Reaktion und den berührenden Dingen, die über sie gesagt wurden, erstaunt gewesen wäre”.

“Wir, meine Familie, sind für all das zutiefst dankbar”, sagte Charles. “Es wird uns in diesem besonderen Verlust und in dieser besonders traurigen Zeit unterstützen.”

Beamte des Buckingham Palace kündigten am Samstag an, dass die Beerdigung des Prinzen am Samstag in einer kleinen Zeremonie in der St. George’s Chapel in Windsor Castle stattfinden wird.

Prinz Harry soll nach Großbritannien fliegen, um daran teilzunehmen Beerdigung, aber seine Frau Meghan, die Herzogin von Sussex, wird in den Vereinigten Staaten bleiben, da sie sich dem Ende ihrer Schwangerschaft nähert.