Rob Font blutiger Cody Garbrandt im dominanten Entscheidungssieg | UFC Vegas 27

Cody Garbrandt und Rob Font treten heute (Samstag, 22. Mai 2021) bei einem Hauptkampf gegen das UFC APEX-Bantamgewicht in Las Vegas, Nevada, bei UFC Vegas 27 an. Ein Knockout-Slick, der momentan ausreicht, um einen Titelschuss im Fliegengewicht zu erhalten! COVID-19 hat diese Pläne in Brand gesteckt, aber Garbrandt will sich in beiden Divisionen durchsetzen. In der Zwischenzeit führt Font eine verdammt gute Siegesserie in drei Spielen an, aber er braucht immer noch den letzten Sieg, um wirklich einen Titel zu gewinnen.

Ein Athlet kommt dem Gold im Bantamgewicht einen Schritt näher. Schalten Sie für das heutige Hauptereignis ein und folgen Sie unten für Live-Updates und Vorschau-Clips:

Erste Runde

Ein harter Tritt von Garbrandt eröffnet den Kampf. Einer noch. Font reagiert mit einem niedrigen Tritt von selbst, dann tauschen die beiden Schüsse aus. Viele Finten vom ehemaligen Champion. Gute 1-2 verbindet sich für Font und Garbrandt tritt zurück. Garbrandts schwerer Tritt. Teilverbindung auf einem High Kick von “No Love”. Der Frontkick verbindet sich mit Font, aber Garbrandt antwortet mit einem Einzug entlang des Zauns. Garbrandt landet ein paar Schläge, bevor Font wieder auf die Beine kommt. Die große rechte Hand punktet für Font, aber Garbrandt lässt sie fallen, während Font weiter fährt. Garbrandt zündet es auf dem Weg zurück zu seinen Füßen an und punktet dann mit einem großen linken Haken. Wettkampftour!

Zweite Runde

Font eröffnete die zweite Runde mit einem Tritt, kam aber schnell wieder runter. Font sucht Einreichungen von seinem Rücken. Font verwendet eine Kimura, um zu entkommen. Machen Sie den Takedown eines Gegners und stecken Sie dann einen Stoß. Garbrandt findet einen linken Haken. Die Polizei verfolgt und sucht nach seinem Stoß. Reinigen Sie den Ellbogen für die Polizei. Garbrandt zieht sich meist in der zweiten Rundenhälfte zurück. Garbrandt isst eine rechte Hand und trifft mit einem Tritt.

Dritte Runde

Aggressive Polizei startet den dritten, aber er isst einen Stoß. Die Schrift zieht sich nach rechts in Richtung Mittelteil und tritt dann gegen die Wade. Guten Coup de Font. Gegen die Kombination punktet für “No Love”. Die beiden Männer legten ihre rechten Hände. Die Polizei jagt, nimmt einen zweiteiligen Neoprenanzug und lehnt einen versuchten Rückzug ab. Font versucht, seinen eigenen Takedown durchzuführen, und am Ende bekommt er ihn … kurz. Jab de Font. Garbrandts großer rechter Zähler versuchte dann, sich zurückzuziehen. Die Polizei verteidigt, machen Sie einen weiteren Schuss. Große rechte Hand im Mittelteil der Schrift. Garbrandt markiert mit ein paar Haken von links. Font kehrt zu seinem schweren Stoß zurück.

Vierte Runde

Garbrandt schneidet das Führungsbein ab und landet ein paar schnelle Schläge. Aggressive Polizei, nimm eine Kombination. Font landet eine gute Blocking-Kombination, und er ist wieder dabei, Garbrandt mit dem Stoß festzuhalten. Die linke Hand von Southpaw trifft für Garbrandt schwer. Die Polizei greift den Mittelteil an. Machen Sie Land zu einer großen Kombination 2-3. Die Körper-Kopf-Kombination eignet sich gut für Font. Garbrandts sauberer Stoß. Font findet ein Zuhause für ein anderes Recht. Low Kick von Font, gefolgt von einem 1-1-2 und einem High Kick. Font durchbohrt seinen Gegner mit einem Recht, aber irgendwie frisst Garbrandt ihn. Ein weiterer! Viele Treffer erzielen für Font, und er hat fünf Minuten vor dem Ende die Kontrolle über diesen Kampf.

Fünfte Runde

Font unterstützt seinen Feind mit dem Stoß. Garbrandt verbindet sich auf einer breiten rechten Seite und ist in der Offensive. Ist mir aber egal, und er landet einen 1-2 alleine. Garbrandt Körper-Kopf-Kombination. Garbrandts Überhand! Schwere Kombination von Polizeireaktionen. Beide Männer landen, dann landet Font einen schweren Counter-Uppercut. Ein weiterer Freistoß von Garbrandt, der in dieser Runde besser abschneidet. Font wandelt einen gefangenen Tritt kurz in einen Out um und landet dann eine schwere rechte Hand. 1-1-2 der Schriftart. Garbrandt ist verletzt und zieht sich zurück. Garbrandt versucht in den letzten Sekunden der Runde eine Drehung und fordert Font auf, die Wache zu ziehen und die letzten Sekunden zu gewinnen.

Ergebnis: Rob Font besiegt Cody Garbrandt einstimmig (50-45, 50-45, 48-47)

