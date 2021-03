Riley Keoughs vergessener Horrorfilm, den Sie auf Hulu sehen können

Die Hütte Schlagen Sie alle NachrichtenHochsommer rockt in Bezug auf das Kriechen über sein Publikum. Es gibt religiöse Bilder, unzuverlässiges Geschichtenerzählen, ein paar sehr verstörende Kinder (Jaeden Martell und Lia McHugh) und eine ganze Menge Hitchcock-Einfluss. Fiala erwähnte das Rebecca diente als Inspiration für das Erscheinungsbild des Films in einem Interview mit Die täglichen Toten, und es zeigt.

Insgesamt reagierten die Bewertungen positiv. Die Hütte hat es geschafft, ein Certified Fresh Rating am zu erreichen Verrottete Tomaten, eine kritische Zustimmung von 74% erhalten. Keoughs Leistung wurde besonders geschätzt. In seiner Rezension von Die Chicago Sun Times, Richard Roeper schrieb: “Ihre Leistung als Grace ist alles für diesen Film … Keoughs Arbeit ist so stark und effektiv, dass wir, wenn wir von Graces letztem Schicksal erfahren, die eine. Mögliche Option gekauft hätten.” In Übereinstimmung mit der Tradition, die andere aktuelle High-Concept-Horrorfilme wie begonnen haben Erblich, Die Hexe, und Er folgt der Lodge war beim Publikum am umstrittensten, da 51% der Zuschauer diesen Like-Button drückten.

Die Hütte ist derzeit verfügbar, um auf Hulu zu streamen, und Sie werden sich absolut fragen, was die Kinder Ihres Lebensgefährten tun und warum das Haus gerade so ruhig ist.