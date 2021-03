Richter sagt, dass 5 Milliarden US-Dollar Klage im Google Chrome Incognito-Modus vorwärts gehen könnten

Die US-Bezirksrichterin Lucy Koh hat entschieden, dass eine Sammelklage gegen die Inkognito-Tracking-Richtlinien von Google fortgesetzt werden kann. Bloomberg Berichte. In der Klage wird argumentiert, dass der private Browsermodus “Incognito” von Chrome auch das serverseitige Tracking von Google stoppen sollte und dass das Versäumnis von Google, dieses Tracking zu stoppen, gegen die Abhörgesetze des Bundes verstößt. Die Klage zielt auf mindestens 5 Milliarden US-Dollar oder 5.000 US-Dollar pro Verstoß für “wahrscheinliche” Millionen von Nutzern ab.

Google hat versucht, die Klage auf der Grundlage der Erklärung zum privaten Surfen von Chrome abzuweisen. Diese Meldung wird jedes Mal angezeigt, wenn Sie den privaten Browsermodus starten, und erklärt, dass “Ihre Aktivitäten auf den von Ihnen besuchten Websites möglicherweise noch sichtbar sind”.

Für den Richter war dies jedoch nicht genug. “Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass Google die Nutzer nicht darüber informiert hat, dass Google an der mutmaßlichen Datenerfassung beteiligt ist, während sich der Nutzer im privaten Browsermodus befindet”, schrieb Richter Koh.

Hier ist der Knoten von der Prozess::

Google verspricht den Verbrauchern, “privat im Internet zu surfen” und “die Kontrolle über Informationen zu behalten”. [users] mit google teilen. “Um zu verhindern, dass Informationen an Google weitergegeben werden, empfiehlt Google, dass seine Kunden einen Browser wie Google Chrome, Safari, Microsoft Edge oder Firefox nur im” privaten Browsermodus “starten. Beide Aussagen sind falsch. Wenn Nutzer einen oder beide der oben genannten Schritte ausführen, verfolgt, sammelt und identifiziert Google weiterhin ihre Browserdaten in Echtzeit, was gegen die Abhörgesetze von Bund und Ländern und gegen die Datenschutzrechte der Verbraucher verstößt.

“Wir stellen diese Behauptungen nachdrücklich in Frage und werden uns energisch gegen sie verteidigen”, sagte ein Google-Sprecher nach dem Urteil gegenüber Bloomberg. “Im Inkognito-Modus in Chrome können Sie im Internet surfen, ohne dass Ihre Aktivität in Ihrem Browser oder Gerät protokolliert wird. Wie wir beim Öffnen eines neuen Inkognito-Tabs deutlich machen, können Websites möglicherweise während Ihrer Sitzung Informationen über Ihre Browsing-Aktivitäten sammeln . “

Der Inkognito-Modus verwendet Ihren vorhandenen Cookie-Speicher nicht und löscht am Ende der Sitzung alle generierten Cookies, Verlaufsdaten und automatisch ausgefüllten Daten – fertig. Es ändert nichts an der Funktionsweise von Websites. Wenn die Nachricht auf der privaten Browserseite “Neuer Tab” für Sie nicht ausreicht, bezieht sie sich auch auf ein “erfahren Sie mehr“Seite, auf der die Details in mehreren Absätzen grafisch beschrieben werden. Das Unternehmen muss feststellen, ob dies für Google ausreicht, um diese Klage zu vermeiden.