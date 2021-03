Rezension “Epicentro”: Sie sind Kuba

Hubert Sauper, österreichischer Herkunft, machte zwei bemerkenswerte Dokumentarfilme über den Kolonialismus, die jeweils eine mächtige zentrale Metapher verwenden. “Darwins Albtraum” (2005) zieht eine Analogie zwischen ausländischen Räubern aus Tansania und einer invasiven Fischart. „We Come as Friends“ (2015) vergleicht Investoren, die in den Südsudan (und Saupers Besuch) kommen, mit einem Angriff von einem anderen Planeten.

“Epicentro” verfolgt einen ähnlichen Freiformansatz bei der Erforschung der Überreste des Imperialismus in Kuba, einem Land, das Sauper als von Spanien, den Vereinigten Staaten und letztendlich privilegierten Touristen – einschließlich Sauper selbst – ausgesucht bezeichnet hat. Die Verbindungen, die er herstellt, sind unerwartet und oft faszinierend, auch wenn in diesem Film die Synthese nicht so klar ist wie in den anderen.