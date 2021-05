Recycling kritischer Metalle in Elektroschrott: Machen Sie es gesetzlich, warnen Sie EU-Experten unter Berufung auf die Rohstoffsicherheit

Altplatinen, einige Magnete in Plattenspielern und Elektrofahrzeugen, Elektrofahrzeuge und andere Arten von Spezialbatterien sowie Leuchtstofflampen gehören zu vielen elektrischen und elektronischen Produkten, die kritische Rohstoffe (CRMs) enthalten, deren Recycling legalisiert werden sollte. sagt ein neuer von den Vereinten Nationen unterstützter und von der EU finanzierter Bericht.

Eine gesetzliche und obligatorische Verpflichtung zum Recycling und zur Wiederverwendung von CRMs in bestimmten Kategorien von Elektronikschrott ist erforderlich, um Komponenten, die für Hersteller wichtiger elektrischer und elektronischer Produkte sowie anderer Produkte von wesentlicher Bedeutung sind, vor Versorgungsunterbrechungen zu schützen, so ein europäisches Konsortium am Anfang des Berichts unter der Leitung von das in der Schweiz ansässige Unternehmen. World Resource Forum.

Das CEWASTE-Konsortium warnt davor, dass der Zugang zu CRMs in diesen Produkten für geopolitische Gezeiten anfällig ist. Ihr Recycling und ihre Wiederverwendung sind “entscheidend”, um die kontinuierliche Versorgung der Region mit der Herstellung von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE) sicherzustellen, die für die Verteidigung, die Erzeugung erneuerbarer Energien, LEDs und andere umweltfreundliche Technologien sowie für die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen unerlässlich sind.

Heutzutage ist das Recycling der meisten CRM-reichen Produkte wirtschaftlich nicht rentabel, da niedrige und volatile CRM-Preise die Bemühungen zur Verbesserung der europäischen CRM-Recyclingraten untergraben, die jetzt in den meisten Fällen nahe Null liegen.

Der Bericht (verfügbar nach dem Embargo auf cewaste.eu) identifiziert Lücken in den Standards und bietet ein verbessertes und vollständig getestetes Zertifizierungssystem zum Sammeln, Transportieren, Behandeln und Recyceln dieser Abfälle, einschließlich Tools zur Überprüfung der Einhaltung.

“Ein Rechtsrahmen und ein Zertifizierungssystem der Europäischen Union in Verbindung mit umfassenden finanziellen Maßnahmen werden die Investitionen fördern, die erforderlich sind, um das Recycling kritischer Rohstoffe wirtschaftlich rentabler zu machen und Europa weniger von externen Bezugsquellen abhängig zu machen”, so das Konsortium.

“Die Akzeptanz durch die Fertigungs- und Recyclingindustrie ist ebenfalls erforderlich, da die Standards erst funktionieren, wenn sie weit verbreitet sind.”

Der Bericht folgt dem Aktionsplan der EU für 2020, mit dem Europa für RCM weniger von Drittländern abhängig gemacht werden soll, indem beispielsweise das Angebot aus primären und sekundären Quellen diversifiziert und gleichzeitig die Ressourceneffizienz und die Zirkularität verbessert werden.

Das Konsortium fügt hinzu: “Durch die Annahme der Empfehlungen dieses Berichts kann die EU eigenständiger werden, zur Förderung der grünen Agenda der Welt beitragen und neue Geschäftsmöglichkeiten in ihrem Land schaffen.”

Das Projekt zeigt, dass die folgenden Gerätekategorien RCMs in Konzentrationen enthalten, die hoch genug sind, um das Recycling zu erleichtern:

Leiterplatten von Computergeräten, Festplatten und optischen Laufwerken Elektro- und Elektronikaltgeräte und Altfahrzeuge Neodym-Eisen-Bor-Magnete von Festplatten und Elektromotoren von Elektrofahrrädern, Rollern und Altfahrzeugen (ELVs) Fluoreszenzpulver aus Kathodenstrahlröhren (CRTs; in Fernsehgeräten und Monitoren) und Leuchtstofflampen

Rückgewinnungstechnologien und -verfahren sind für einige CRMs gut etabliert, z. B. Palladium aus Leiterplatten oder Kobalt aus Lithium-Ionen-Batterien.

Für andere CRMs wird die Weiterentwicklung der Recyclingtechnologie bald den Betrieb im industriellen Maßstab ermöglichen, erfordert jedoch ausreichende finanzielle Unterstützung und Mengen, um rentable Betriebe zu erzielen.

Von mehr als 60 Anforderungen der europäischen Gesetzgebung und Normen in Bezug auf Elektronikschrott befassen sich nur wenige mit der Sammlung von CRMs in den Hauptproduktkategorien, so das Konsortium.

Sie bieten mehrere zusätzliche technische, verwaltungstechnische, ökologische, soziale und Rückverfolgbarkeitsanforderungen für Einrichtungen, die Abfälle sammeln, transportieren und verarbeiten, die in etablierte Standards wie die EU 50625-Serie aufgenommen werden sollen.

Das Gesamtsystem wurde in europäischen Unternehmen in Belgien, Italien, Portugal, Spanien und der Schweiz sowie in Kolumbien, Ruanda und der Türkei getestet.

„Besseres CRM-Recycling ist eine unternehmensweite Verantwortung und Herausforderung“, sagt das Konsortium. “Die zuständigen Behörden müssen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern, um sie wirtschaftlich rentabel zu machen.”

Die Empfehlungen des CEWASTE-Projekts umfassen:

Gesetzgebung zur Verpflichtung, bestimmte kritische Rohstoffe in Elektronikschrott zu recyceln

Nutzen Sie Marktanreize, um die Wirtschaftlichkeit der CRM-Wiederherstellung zu fördern und die Verwendung wiederhergestellter CRMs in neuen Produkten zu fördern

Erstellen Sie Plattformen, auf denen die Nachfrage nach recycelten Komponenten, Materialien und CRM das Angebot decken kann

Sensibilisierung für die Bedeutung des CRM-Recyclings

Konsolidieren Sie CRM-reiche Produktfraktionen in Mengen, die für Recycler attraktiver sind

Verbessern Sie den Zugriff auf CRM-reiche Komponenteninformationen und überwachen Sie das tatsächliche Recycling

Wenden Sie die Regeln für den Versand von CRM-reichen Fraktionen außerhalb der EU an und erfüllen Sie die technischen Standards entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Integrieren Sie CEWASTE-Normen und -Anforderungen in die europäische Norm für die Behandlung von Elektronikschrott (EN 50625-Serie) und machen Sie das Ganze rechtsverbindlich

* Unterstützung gezielterer privater Investitionen in die Forschung und Entwicklung neuer Technologien.

###

Das Konsortium





World Resources Forum Association (Koordinator)

Die World Resources Forum Association (WRFA) ist eine unabhängige, internationale, gemeinnützige Organisation, die als Plattform dient, die den Wissensaustausch über Ressourcenmanagement zwischen Führungskräften, politischen Entscheidungsträgern, NRO, Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit verbindet und fördert. WRFA hat einen internationalen Ruf für seine Flaggschiff-Konferenz, das World Resources Forum (WRF). http: // www. Wrforum. org

Oeko-Institut

Das Oeko-Institut ist ein führendes unabhängiges europäisches Forschungs- und Beratungsinstitut, das sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt. Das 1977 gegründete Institut entwickelt Prinzipien und Strategien, um die Vision einer nachhaltigen Entwicklung auf globaler, nationaler und lokaler Ebene zu verwirklichen. Die Arbeit gliedert sich in die Themen Chemikalienmanagement und Technologiebewertung, Energie und Klima, Schutz vor Immissionen und Strahlung, Landwirtschaft und Biodiversität, Nachhaltigkeit des Verbrauchs, Mobilität, Ressourcen- und Industriemanagement, Nu-Clear Engineering und Anlagensicherheit sowie Recht , Politik und Governance. http: // www. oeko. von

Europäische Vereinigung der Elektronikrecycler

EERA ist eine gemeinnützige Organisation, die die Interessen von Recyclingunternehmen vertritt und fördert, die sich mit Elektro- und Elektronikaltgeräten befassen. Zu seinen Mitgliedern zählen 35 spezialisierte Recyclingunternehmen (Vor- und Endtransformatoren) in 23 europäischen Ländern. http: // www. Eera-Recycler. mit

WEEE-Forum

Das WEEE-Forum ist das weltweit größte multinationale Kompetenzzentrum für betriebliches Know-how im Umgang mit Elektro- und Elektronikaltgeräten (kurz „WEEE“). Es ist eine gemeinnützige Vereinigung von 43 WEEE-Herstellerverantwortungsorganisationen auf der ganzen Welt und wurde im April 2002 gegründet. Durch den Austausch bewährter Verfahren und den Zugang zu seiner Toolbox ermöglicht das WEEE-Forum seinen Mitgliedern als renommierte Wissensbasis, ihre Abläufe zu verbessern und als Förderer der Kreislaufwirtschaft bekannt werden. http: // www. weee-forum. org

Österreichische Standards

Austrian Standards International – Normung und Innovation ist die anerkannte Normungsorganisation in Österreich, eine 1920 gegründete gemeinnützige Dienstleistungsorganisation, die Teil eines nationalen und internationalen Normungsnetzwerks ist: d. H. Das Mitglied des Österreichischen Komitees für europäische Normung CEN, der Internationalen Organisation für Normung ISO und European Telecommunications Standards Institute ETSI. Austrian Standards International kooperiert mit OVE, das als Mitglied von CENELEC und IEC für die Normung im elektrotechnischen Bereich verantwortlich ist. http: // www. Österreichische Standards. beim

SGS Fimko Oy

SGS Fimko Oy gehört zum weltweit führenden Anbieter von SGS-Inspektionen, -Verifizierungen, -Tests und -Zertifizierungen. Mit mehr als 95.000 Mitarbeitern betreibt SGS ein Netzwerk von mehr als 2.400 Büros und Labors auf der ganzen Welt. SGS Fimko Oy ist seit 1924 in Finnland tätig und beschäftigt heute rund 120 Mitarbeiter an sechs Standorten. SGS Fimko Oy bietet verschiedene Inspektions-, Test-, Verifizierungs- und Zertifizierungsdienste an und verfügt über den Status einer benannten Stelle sowie über mehrere Akkreditierungen. http: // www. sgs. mit

Sofies

Sofies bietet Beratung, Projektmanagement und strategische Dienstleistungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Mit einem integrativen Ansatz, der auf industrieller Ökologie basiert, reagiert Sofies erfolgreich auf wachsende ökologische und sozioökonomische Herausforderungen. Es handelt sich um eine internationale Gruppe mit Sitz in Genf, Niederlassungen in Zürich, Großbritannien und Indien, mit einzigartigem Fachwissen im Bereich WEEE-Management und Richtlinienentwicklung. Sofies hat Erfahrung in über 25 Ländern in Europa, Asien und Afrika. http: // www. Sofiesgroup. mit

Universität der Vereinten Nationen

Die Universität der Vereinten Nationen (UNU) ist als Organisation der Vereinten Nationen eine globale Denkfabrik und Organisation für postgraduale Bildung mit Sitz in Tokio und Gastgeber in Japan. Sustainable Cycles (SCYCLE) ist ein Programm des Vizerektorats der UNU in Europa mit Sitz in Bonn. Die Aktivitäten konzentrieren sich auf die Entwicklung nachhaltiger Methoden zur Herstellung, zum Verbrauch und zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten sowie anderen allgegenwärtigen Produkten. UNU-ViE SCYCLE ist führend bei der globalen Quantifizierung von E-Abfall-Produktströmen und bietet detailliertere Analysen der in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten wie den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Italien, Rumänien und den USA erzeugten / erzeugten E-Abfälle Vereinigte Staaten. Tschechien. http: // www. ein. edu und http: // www. scycle. Leben. ein. edu

ECHO