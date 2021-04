Real Madrid wird in den kommenden Wochen die Unterzeichnung von David Alaba bekannt geben

Es wird bestätigt, dass David Alaba zum Ende der laufenden Saison den FC Bayern München verlassen wird, wie vom Spieler selbst angekündigt. Das genaue Ziel des Österreichers steht jedoch noch nicht fest.

Dies könnte sich in den kommenden Wochen ändern, da Real Madrid voraussichtlich bald seine Verpflichtung als Free Agent bekannt geben wird. Los Blancos befindet sich seit dem Winter-Transferfenster in Verhandlungen mit dem Spieler und hat Berichten zufolge einem Fünfjahresvertrag zugestimmt, bei dem 12 Millionen Euro pro Saison gezahlt werden.

Es ist gut dokumentiert, dass Alaba davon träumt, für Real Madrid zu spielen, und der amtierende La Liga-Meister hat das Rennen die ganze Zeit für ihn geführt. Es wurde jedoch noch kein Vertrag unterzeichnet, was bedeutet, dass der Deal noch inoffiziell ist.

Der Spieler kam vor 13 Jahren zu den Bayern und hat praktisch alles gewonnen, um mehr als einmal für einen Verein zu gewinnen, einschließlich der Champions League. Er ist einer der vielseitigsten Fußballer der Welt, der zuerst als Linksverteidiger berühmt wurde, aber der Aufstieg von Alphonso Davies veranlasste ihn, die Rolle des linken Innenverteidigers zu übernehmen, in der er auch eine starke Rolle spielte. gut gearbeitet.

Für die österreichische Nationalmannschaft und in jüngster Zeit auch für die Bayern wurde Alaba als Teil eines Double Pivot im Mittelfeld eingesetzt und hat auch in dieser Rolle beeindruckt. Real Madrid wird viel mit dem Deal gemacht haben, wenn es gelingt, den FC Bayern München am Ende der Saison erfolgreich für einen kostenlosen Transfer zu verpflichten.