Tom Jolliffe blickt auf drei Rs von Arnold Schwarzenegger in Raw Deal, Red Heat und The Running Man zurück…

Wenn Sie ein Hund mit physischen Medien und einer Neigung zur Alphabetisierung sind, der auch ein Schwarzenegger-Fan ist, besteht eine gute Chance, dass Sie drei großartige Arnie-Filme nahe beieinander haben. In Arnolds Zeitleiste kamen diese letzten drei auch zu einer Zeit, als die österreichische Eiche als Kassenschlager und in ihrer Blütezeit als physischer Künstler in Flammen stand. Insbesondere von 1982 bis 1991 schlug er eine beeindruckende Anzahl von Kulthits, nicht nur Barbaren, Cyborgs, Quaids, und spielte mit zwei Hardasses der Armee Raubtier und Kommando. Außerdem hatte er ein paar Comedic-Acts, die sicherlich auch den Kult anziehen würden. Es gab aber auch drei Filme (vier, wenn wir gezählt haben Rote Sonja) beginnend mit R, was in Arnolds Lebenslauf manchmal etwas vergessen sein kann. Zwei sind besonders erstaunt über die Diskussion über den klassischen Arnold-Tarif, während der dritte, Der rennende Mann hat sicherlich sein eigenes Kennzeichen der sektiererischen Anbetung. Werfen wir einen Blick auf Arnolds drei R-Filme.

Bruttogeschäft

Es kann durchaus begründete Gründe geben, warum dies etwas vergessen wird. In Arnolds Blütezeit war dies vielleicht die niedrigste Miete aller Filme, die er gemacht hat. Es sah fast wie etwas aus, das Sie vielleicht im Cannon-Clip mit einem abnehmenden Stern und nicht mit einem aufsteigenden Stern gesehen haben. Zurück bei seiner Freilassung wurde er mit katastrophalen Kritiken bombardiert und Arnold wurde als ungeschickt angesehen. Es sollte seine erste fest verankerte menschliche Rolle sein. Er war Barbar gewesen und in Kommando Er war wirklich ein Zinger, der Cartoon-Kreationen zog. Doch am Ende von BruttogeschäftWir haben einen Film, der eher wie ein Simpsons McBain-Riff aussieht als alles, was Arnie jemals getan hat, und er ist tatsächlich so “schlecht” wie der Simpsons Der wiederkehrende Knebel verursacht Wahnsinn.

Jedoch… Bruttogeschäft Rückblickend ist das ein gutes Stück Trash-B-Filmspaß. Er ist einer der größten Fleisch- und Kartoffelschauspieler, die Arnie je gemacht hat. Er soll kein unzerstörbarer Halbgott sein (obwohl er letztendlich diesen übermenschlichen Weg einschlägt), und der Film ist keineswegs ein hohes Konzept. Arnie ist Joseph P. Brenner, ein Zeugenschutzpolizist, der seine Sicherheit verlässt, um verdeckt zu gehen, um einem alten Freund zu helfen und eine kriminelle Vereinigung zu infiltrieren. Cue viel Action, ein paar Liner, obwohl dieser Film nicht mit dem gleichen Nicken und Boost gespielt wird wie Ahnuld’s andere Werke der Zeit. Wie ich schon sagte, es riecht nach Kanone (und es gibt etwas Schmutz), aber es ist eigentlich eine gute Sache.

Sie könnten die Lieferung von beschreiben Bruttogeschäft auch rücksichtslos wirksam von Action-Veteran John Irvin. Es hatte nicht den Glanz, den man von einem McTiernan, Cameron oder Verhoeven bekommen würde, aber es war solide gebaut. Das Drehbuch fühlt sich einfach unbeschreiblich an und ist für Arnold nicht so geeignet, während sich die anderen Filme, die er gemacht hat, perfekt für ihn gebaut anfühlen. Wenn Arnold die Linie “Sie haben sie ermordet, belästigt und verstümmelt” ermordet, hat man das Gefühl, dass sie vielleicht besser als Eastwood / Bronson-Fahrzeug gedient hätte. An anderer Stelle schreit es in den 80ern, bis hin zu einer herrlich kitschigen Synth-Partitur von Chris Boardman. Die Nebendarsteller sind mit zuverlässigen Bösewichten in Sam Wanamaker und Robert Davi gut bedient.

rote Hitze

Arnold spielt einen steifen russischen Polizisten, der Roboterstoizismus verkörpert und nach Amerika reist, um einen gesuchten Verbrecher in sein Land zurückzubringen, um sich der Gerechtigkeit zu stellen. Said Crim entkommt und Ahnuld wird widerwillig mit einem vernachlässigten amerikanischen Polizisten in Verbindung gebracht, der von Jim Belushi gespielt wird. rote Hitze ist absolut steinhart. Es befindet sich im gepflegten Teil der Straßenmitte. Er hat eine Glaubwürdigkeit der Aktion, die durch seine Adern fließt, von der legendären Hauptrolle, der fachlichen Leitung von Walter Hill und einer Lead-, Percussion- und Bass-Partitur von James Horner. Die Dynamik zwischen Schwarzenegger und Belushi funktioniert auch hier sehr gut.

rote Hitze in den 90ern oder darüber hinaus wäre größer, aber es wird übersehen, in eine solch epische Zeit der Machismo-Action und der Klassiker von Freund-Kumpels einzutreten. Hill selbst hatte mehr Erfolg mit 48 Stunden. Arnie hatte natürlich auch um diese Zeit so viele Kultklassiker. Sogar Belushi hat mit einem K9 in etwas mehr Erfolg gehabt K9. rote Hitze ist ein sehr anständiger Freund-Freund-Film mit genug von dem zügellosen Ed O’Ross-Schurken. Vielleicht ist ein Aspekt, mit dem der Film nicht ganz spricht, die Sets. Es gibt einige gute Streifen, die von Hill immer gut bewältigt werden, darunter Duellbusse und ein Schlag ins Gesicht, aber es gibt möglicherweise nicht wirklich das ikonische Highlight.

Der rennende Mann

Ein Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren oder Steven Seagal hätte diese Art von Film in ihrem Lebenslauf geliebt. Er hat Kultstatus in seinen Adern. Er wird von den Fans sehr geschätzt, gehört aber immer noch nicht zu den Top 5 von Arnold. Dies ist wahrscheinlich ein Beweis dafür, wie gut Arnies Output ist, und wenn es um das Sci-Fi / High-Konzept geht, hatte er sicherlich mehr ikonische Tarife. Der Terminator, Raubtier oder Totaler Rückruf. Der rennende Mann, lose basierend auf Stephen Kings Roman (der von Edgar Wright neu adaptiert werden soll), ist dystopische Science-Fiction mit einem geradezu scharfen Blick auf den zunehmend korporativen Ansatz für Home Entertainment. Wie weit wird ein Fernsehstudio gehen, um Bewertungen zu erhalten? Der rennende Mann bietet eine unterhaltsame Antwort.



Als Ben Richards wird Arnie wegen Mordes angeklagt und gezwungen, an einer Gladiatoren-TV-Show teilzunehmen, in der der Tod unvermeidlich ist, aber diesmal haben sie den falschen Kandidaten gegen ihre Superstar-Gladiatoren gestellt. Einer nach dem anderen kämpft Arnie in seinem Spandex-Overall gegen eine Reihe von Gegnern mit komischen Namen und unterschiedlichen Fähigkeiten, sei es Buzzsaw (der eine Kreissäge hat) oder Sub-Zero, der Schlittschuh läuft (und leider keine Eisbolzen aus seinen Händen zieht) und Leute zerschlagen). Sie hätten ihn Arnie gegen The Morbidly Obese nennen sollen, da alle Gegner von Jesse ‘The Body’ Ventura auf der anderen Seite zu sein scheinen.

Der rennende Mann war wahrscheinlich ein Paul Verhoeven / James Cameron, der noch lange nicht mehr gelobt wurde, da Paul Michael Glaser (Starsky-Schauspieler, der zum Regisseur wurde) einen soliden Job macht, aber nicht ganz das königliche Flair hat, das den Film noch höher gehoben hätte. Wie die anderen oben erwähnten Arnold Rs hat auch diese eine sehr anständige Harold Faltermeyer-Punktzahl der 80er Jahre.

