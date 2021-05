Rankin, Strang “besorgt” über die Zunahme der COVID-19-Krankenhausaufenthalte

Premier Iain Rankin sagt, Nova Scotia habe jetzt mehr Krankenhausaufenthalte von COVID-19 als in der ersten und zweiten Welle zusammen

Nova Scotias erster und bester Arzt ist besorgt über die Zunahme der COVID-19-Krankenhausaufenthalte in der Provinz.

„Unsere Krankenhausaufenthalte sind besorgniserregend. Menschen werden sehr krank, manchmal sofort, aber manchmal Tage und Tage, nachdem sie herausgefunden haben, dass sie das Virus tragen “, sagte Dr. Robert Strang, Chief Medical Officer für Gesundheit bei Nova Scotia. „Ich danke den Ärzten, Krankenschwestern und allen anderen Krankenhausmitarbeitern, die sich um diese Patienten kümmern. Was Sie tun, ist wichtig und wir stehen alle in Ihrer Schuld. “”

Am 16. Mai berichtete die Provinz Derzeit wurden 92 Personen aufgrund von COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert. Darunter sind 21 Personen auf der Intensivstation.

Am Wochenende vom 15. bis 16. Mai meldete Nova Scotia insgesamt 212 neue Fälle von COVID-19. Derzeit sind 1.531 Fälle in der Provinz bekannt.

Während des COVID-19-Briefings am 14. Mai sagten Strang und Premier Iain Rankin, dass die COVID-19-Varianten bestimmte Altersgruppen nicht diskriminierten.

“Die Menschen kommen kranker und später in ihren Symptomen ins Krankenhaus – neun bis zehn Tage nach Beginn ihrer Krankheit”, sagte Rankin. „Ihr Alter reicht von Anfang zwanzig bis zu Menschen in den Neunzigern. Es gibt Menschen in den Dreißigern, Vierzigern, Fünfzigern, Sechzigern und Sechzigern in Krankenhäusern.

„Wir haben jetzt mehr Krankenhausaufenthalte als in der ersten und zweiten Welle zusammen. Unser System steht unter immensem Druck. “”

Rankin sagte, dass Nova Scotians die Protokolle der öffentlichen Gesundheit befolgen müssen – einschließlich der Einhaltung der Sammlungsbeschränkungen der Provinz und des Tragens von Masken -, um die dritte Welle der Pandemie zu bekämpfen.

Am 13. Mai wurden acht Patienten (und ein neunter am nächsten Tag) in einer Nicht-COVID-Einheit in der QEII Health Sciences Center Halifax-Krankenstation positiv auf COVID-19 getestet.

Strang sagte, dass es keine feste Schlussfolgerung darüber gibt, wie der Ausbruch begann, vermutet jedoch, dass dies wahrscheinlich auf jemanden zurückzuführen ist, der zu Beginn seiner Infektion zuerst negativ getestet hat und schließlich positiv und ansteckend geworden ist.

“So etwas übt zusätzlichen Druck aus”, sagte er. „Wir wissen bereits aus der ersten Welle, dass es umfassende Programme und Protokolle für das Screening und jetzt für das Screening von Patienten gibt, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Alle Mitarbeiter, ob in einer COVID-Einheit oder nicht, befolgen die richtigen Protokolle zur Infektionskontrolle und verwenden geeignete PSA. “”

Darüber hinaus sei das Testen wichtig, aber es seien mehrere Sicherheitsebenen erforderlich, die über das Testen hinausgehen.

Dennoch sagte er, es sei das erste Mal gewesen, dass die Provinz “irgendeine Art von Patienten mit Ausbreitung auf einer Einheit” gesehen habe und dass dies ein Beweis für die geltenden Sicherheitsprotokolle sei.

“Allen Nova Scotianern kann ich nicht sagen, wie wichtig es ist, wachsam zu sein und alles zu tun, was wir von Ihnen verlangen”, sagte Strang. „Dies ist der einzige Ausweg. Wir sind es den Menschen schuldig, die um ihr Leben kämpfen, ihren Familien und den Mitarbeitern, die rund um die Uhr für sie sorgen. “”