Random: Super Mario Sunshines FLUDD erscheint im neuen Mario Golf-Spiel

Nintendos Leben

FLUDD ist vielleicht kein bekannter Name, aber wenn Sie ein langjähriger Mario-Fan sind, haben Sie wahrscheinlich schon einmal von diesem raffinierten Gerät gehört.

Er erschien erstmals in der GameCube-Version von 2002 Super Mario Sonne und ist für Mario während seiner gesamten Reise ein unglaublich wichtiges Werkzeug – ähnlich wie der Poltergust 3000 im Luigis Herrenhaus Serie. Du hast vielleicht sogar FLUDD benutzt, als Nintendo Sunshine im Die Stars von Super Mario 3D Jubiläumskollektion im letzten Jahr.

Um es auf den Punkt zu bringen, es sieht so aus, als wäre FLUDD zurück, aber nicht so, wie es jeder erwartet hätte. In Nintendos neuestem Spiel Mario Golf: Super Rush er tritt als Eckpfosten auf, und nun, Mario-Fans online haben ihn natürlich bemerkt:

Wie Sie oben sehen können, hoffen die Leute auf eine Art Fortsetzung von Marios 3D-Abenteuer auf GameCube. Obwohl es wahrscheinlich am besten ist, dies als nichts anderes als ein cooles Osterei zu behandeln, wer weiß, was sich am Horizont erwartet.

Haben Sie FLUDD schon einmal in Mario Golf: Super Rush entdeckt? Glaubst du, das ist ein Zeichen für die Zukunft? Wie gefällt euch Marios neues Golfspiel? Hinterlassen Sie Ihre eigenen Gedanken unten.