Rams erholen den offensiven Lineman Max Pircher aus Europa – Orange County Register

Die Rams haben dank eines NFL-Programms, das jungen Spielern von außerhalb der USA und Kanadas die Möglichkeit bietet, um Plätze in der Liste zu kämpfen, einen offensiven Zweikampf aus Italien in ihr Trainingslager aufgenommen.

Max Pircher, 6 Fuß 7 Zoll und 300 Pfund, spielte für eine mitteleuropäische Fußballliga-Mannschaft in Innsbruck, Österreich, eine deutsche Liga-Mannschaft in Hildesheim und die italienische Nationalmannschaft.

Das 2017 eingerichtete International Player Pathway-Programm der NFL weist Spieler in jeder Saison Teams in einer Division zu. Es ist NFC West in diesem Jahr.

Ein Spieler bleibt während des Trainingslagers bei der zugewiesenen Mannschaft und kann dann, wenn er aufgehoben wird, in die Liste der 53 Spieler oder in die Trainingsmannschaft einer anderen Mannschaft aufgenommen werden.

Spieler aus dem Programm und sein Vorgänger waren in der Vergangenheit auf aktiven NFL-Dienstplänen, darunter der derzeitige Außenverteidiger der Patrioten, Jakob Johnson (aus Deutschland), Bills defensives Ende Efe Obada (Großbritannien) und die Eagles gegen Jordan Mailata (Australien).

Teams, die an dem Programm teilnehmen, dürfen zu Beginn des Sommertrainingslagers einen Spieler mehr als 90 Spieler auf ihrem Kader haben.

Mit Pircher haben die Rams 88 Spieler auf ihrem Kader. Dazu gehören neun, die im NFL Draft der letzten Woche ausgewählt wurden, angeführt von Tutu Atwell aus Louisville, und neun Rookies, die als freie Agenten unter Vertrag genommen wurden.