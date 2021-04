Quiplash, eines der besten Brettspiele aller Zeiten, ist an diesem Wochenende bei Steam kostenlos

Quiplash, das lustige Brettspiel am Ende des Satzes von Jackbox Games, ist dieses Wochenende kostenlos bei Steam erhältlich. Der Deal endet am 26. April um 13.00 Uhr ET.

Quiplash ist ohne Zweifel das Lieblingsspiel meiner Großfamilie für Gruppentreffen. (Technisch spielen wir Quiplash 2, enthalten in Jackbox Party Pack 3, aber es sind sehr ähnliche Spiele.) Das Prinzip ist einfach. Zu Beginn einer Runde werden die Spieler aufgefordert, eine Antwort privat auf ihrem Smartphone oder Browser zu vervollständigen. Dann hat jeder das Recht, über die beste Antwort abzustimmen, indem er sie auf dem Hauptbildschirm einzeln gegeneinander antreten sieht (sei es ein Fernseher, ein Zoom-Anruf, ein Twitch-Stream usw.). Mehr Stimmen bedeuten mehr Punkte, und die Person mit den meisten Punkten am Ende gewinnt.

Meine Familie kann Stunden bei verbringen Quiplash versuchen, sie mit immer lächerlicheren Antworten vor Freude weinen zu lassen. Nach Jahren des Spielens haben wir jetzt Dutzende von Quiplashverwandte Witze (zu meiner Familie, die dies liest: SSQ), und es gibt sogar Sätze, die wir verbieten mussten, weil die Leute sie zu oft benutzten. Das Beste, Quiplash ist wirklich einfach zu spielen – alles was Sie brauchen ist ein Gerät mit einem Browser. Auf Kosten von kostenlos empfehle ich dringend, es zurück zu bekommen.

Jackbox Games hat auch eine Reihe anderer Spiele zum Verkauf angeboten, und Sie können Durchsuchen Sie diese Angebote hier.