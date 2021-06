Quebec wird am Montag grün; Was bedeutet das für Sie?

MONTREAL – Am Montag wird die COVID-19-Warnstufe der gesamten Provinz Quebec offiziell auf Grün gesenkt, die Bezeichnung mit den wenigsten Einschränkungen. Letzte Woche sagte Premier François Legault, die Provinz sei bereit und verwies auf den Erfolg der Impfkampagne und den Wiedereröffnungsplan. Mehrere Regionen waren bereits grün, aber die bevölkerungsreichsten Regionen, darunter Montreal, Laval und Quebec, blieben eine weitere Woche lang gelb. Ab Montag dürfen sich maximal 10 Personen unterschiedlicher Adressen oder Bewohner von drei Haushalten in den Häusern versammeln. Im Freien beträgt diese Zahl bis zu 20 Personen, die sich auf Privatgrundstücken versammeln können. Am Freitag traten neue Regeln für vollständig geimpfte Quebecer in Kraft, wie z. Die Teilnahmeobergrenze für Beerdigungen, Hochzeitszeremonien und Andachtsstätten wird auf 250 Personen erhöht. Die Teilnahme an der Hochzeitsfeier ist jedoch auf 25 Personen im Innenbereich und 50 Personen im Freien beschränkt. In Bars und Restaurants sind Außenterrassen für maximal 20 Personen pro Tisch zugelassen. Outdoor-Festivals bieten Platz für 3.500 Personen ohne zugewiesenen Sitzplatz. Ab Samstag, Das Ministerium für Gesundheit und Soziales von Quebec veröffentlicht keine täglichen Daten zu COVID-19 mehr Wochenenden und Feiertagen, “um den Teams in diesem Sommer eine Auszeit zu gönnen”. – mit Dateien von The Canadian Press.

var addthis_config = {services_exclude: "facebook,facebook_like,twitter,google_plusone"}; jQuery(document).ready( function(){ window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '', // App ID channelUrl : 'https://static.ctvnews.ca/bellmedia/common/channel.html', // Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML }); FB.Event.subscribe("edge.create", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_like_btn_click'); });

// BEGIN: Facebook clicks on unlike button FB.Event.subscribe("edge.remove", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_unlike_btn_click'); }); }; requiresDependency('https://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#async=1', function(){ addthis.init(); }); var plusoneOmnitureTrack = function () { $(function () { Tracking.trackSocial('google_plus_one_btn'); }) } var facebookCallback = null; requiresDependency('https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=', facebookCallback, 'facebook-jssdk'); });