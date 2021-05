Quebec schlägt vor, die Leute für die Ausbildung für IT-Jobs zu bezahlen

Inhalt des Artikels

Quebec zieht einen großen Anreiz, 2.500 Menschen anzuziehen und den Arbeitskräftemangel in der Informations- und Kommunikationstechnologiebranche zu verringern.

„Es gibt ungefähr 10.000 offene Stellen in den Bereichen IT und Kommunikation, die besetzt werden müssen. Es ist zu einem Mangel an Arbeitskräften geworden, der sich auf die wirtschaftliche Erholung auswirken wird “, erklärte der Arbeitsminister Jean Boulet und kündigte das Programm zur Requalifizierung und Unterstützung der Informations- und Kommunikationstechnologie (PRATIC) in der Technologie an.

Im Rahmen dieses Programms erhalten Personen, die sich in dieser Branche erneut qualifizieren möchten, eine beschleunigte Schulung, bei der sie nach erfolgreichem Abschluss der Schulung 650 USD pro Woche mit einem Stipendium von 1.950 USD erhalten.

“Dies sind gut bezahlte Jobs mit guten Arbeitsbedingungen und guten Zukunftsaussichten”, sagte Boulet. „Es ist eine Ausbildung in Robotik, industrieller Automatisierung, künstlicher Intelligenz, Software-Design und Web-Programmierung. Die Ausbildung wird äußerst vielfältig sein, konkret sein und es uns ermöglichen, die konkreten Bedürfnisse des Arbeitsmarktes zu erfüllen.