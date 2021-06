Qualcomm kündigt den Snapdragon 888+ 5G Speed ​​Bin mit 3 GHz an

Heute, am ersten Tag des Mobile World Congress, kündigt Qualcomm seine übliche jährliche Mini-Aktualisierung seines Flaggschiffs Snapdragon SoC in Form des neuen Snapdragon 888+ an. Wie bei den vorherigen Generationen nutzt Qualcomm rund um die Sommerperiode den abgeschlossenen Frühlingszyklus für Geräte und konzentriert sich in der zweiten Jahreshälfte mit einem neuen SoC, der die Leistung leicht verbessert, auf neue Geräte.

SoC Qualcomm Snapdragon Flaggschiff 2021 SoC Löwenmaul 888+ Löwenmaul 888 Zentralprozessor 1 mal Kortex-X1

@ 2.995GHz 1x1024KB pL2 3x Kortex-A78

@ 2,42 GHz 3×512 KB pL2 4x Cortex-A55

@ 1,80 GHz 4×128 KB pL2 4 MB sL3 1 mal Kortex-X1

@ 2,84 GHz 1x1024KB pL2 3x Kortex-A78

@ 2,42 GHz 3×512 KB pL2 4x Cortex-A55

@ 1,80 GHz 4×128 KB pL2 4 MB sL3 GPU Adreno 660 @ 840MHz DSP / NPU Sechskant 780 32 TOPS IA

(Gesamt CPU + GPU + HVX + Tensor) Sechskant 780 26 TOP-IA

(Gesamt CPU + GPU + HVX + Tensor) Erinnerung

Regler 4 16-Bit-Kanäle @ LPDDR5 3200MHz / 51,2 GB / s 3 MB Cache auf Systemebene ISP / Kamera Triple ISP Spectra 580 14 Bit 1x 200MP oder 84MP mit ZSL

oder

64 + 25MP mit ZSL

oder

3x 28MP mit ZSL 4K-Video und 64MP-Serienaufnahme Kodieren/

Dekodieren 8K30 / 4K120 10 Bit H.265 Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG Unendliche Aufnahme 720p960 Integriertes Modem X60 integriert (Kategorie LTE 24/22)

DL = 2500 Mbit/s

Wechselstrom 7x20MHz, 1024-QAM

UL = 316 Mbit/s

Wechselstrom 3x20MHz, 256-QAM (5G NR Sub-6 + mmWave)

DL = 7500 Mbit/s

UL = 3000 Mbit/s Mfc. Behandeln Samsung

5 nm (5 LPE)

Der neue Snapdragon 888+ ist ein schneller Papierkorb des Snapdragon 888, den wir Anfang des Jahres gesehen haben. Was sich beim neuen Gerät geändert hat, ist, dass Qualcomm die Frequenzen des ursprünglichen 2,84-GHz-Prozessors auf 2,995 GHz erhöht – eine Leistungssteigerung von 5,2 %. Es ist kein großes Upgrade, und ich bin gespannt, wie es in Bezug auf den Stromverbrauch aussieht, da die X1-Kerne des 888 bereits ziemlich stromhungrig waren.

Neben der CPU-Erhöhung hat die KI-Engine auch eine kombinierte Leistungssteigerung durch Frequenzerhöhungen sowie Softwareoptimierungen erfahren, die den KI-Durchsatz von 26 TOPS auf 32 TOPS steigern. Zur Erinnerung, dies ist eine aggregierte Zahl für alle SoC-Berechnungsblöcke von CPU, GPU und DSP / NPU.

Das einzige, was dieses Jahr nicht aufgerüstet wurde, ist die Leistung der GPU, was für einen “+”-Teil etwas ungewöhnlich ist, da wir in den letzten Jahren normalerweise auch hier Frequenzsteigerungen feststellen konnten. Dies lässt sich in der Regel damit erklären, dass die Adreno 660 des Snapdragon 888 bereits mit extrem hohen Frequenzen und entsprechend hohem Stromverbrauch arbeitet und die meisten aktuellen Geräte diese Leistungszustände nicht halten können .

ASUS, HONOR, Vivo und Xiaomi waren Lieferantenpartner, die den neuen Snapdragon 888+ freigegeben haben und an Geräten mit dem Chipsatz arbeiten. Wir sollten damit rechnen, dass die ersten Snapdragon 888+-Geräte im dritten Quartal angekündigt werden.

