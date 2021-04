Putin unterzeichnet ein Gesetz, das ihm zwei weitere Amtszeiten als Herrscher Russlands gewährt

MOSKAU (AP) – Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montag ein Gesetz unterzeichnet, das es ihm ermöglicht, die Macht möglicherweise bis 2036 zu behalten. Dieser Schritt formalisiert die bei einer Abstimmung im vergangenen Jahr genehmigten Verfassungsänderungen.

Die Verfassungsabstimmung am 1. Juli enthielt eine Bestimmung, die die Grenzen von Putins früherer Amtszeit zurücksetzte und es ihm ermöglichte, noch zweimal für das Präsidentenamt zu kandidieren. Die Änderung wurde vom vom Kreml kontrollierten Gesetzgeber genehmigt und das von Putin unterzeichnete einschlägige Gesetz wurde am Montag auf einem offiziellen Rechtsinformationsportal veröffentlicht.

Der 68-jährige russische Präsident, der seit mehr als zwei Jahrzehnten an der Macht ist – länger als jeder andere Kreml-Führer seit dem sowjetischen Diktator Josef Stalin -, sagte, er werde später entscheiden, ob er 2024 wieder kandidieren werde, wenn seine Amtszeit derzeit sechs Jahre beträgt. alt. endet.

Er argumentierte, dass das Zurücksetzen der Begriffszählung notwendig sei, um seine Leutnants auf ihre Arbeit zu konzentrieren, anstatt “nach möglichen Nachfolgern zu suchen”.

Die Verfassungsänderungen betonten auch den Vorrang des russischen Rechts vor internationalen Standards, untersagten gleichgeschlechtliche Ehen und erwähnten den „Glauben an Gott“ als Kernwert. Fast 78% der Wähler stimmten den Verfassungsänderungen in der Abstimmung zu, die eine Woche dauerte und am 1. Juli endete. Die Teilnahmequote betrug 68%.

Infolge der Abstimmung änderte der russische Gesetzgeber die innerstaatliche Gesetzgebung methodisch und genehmigte die einschlägigen Gesetze.

Die Opposition kritisierte die Abstimmung über die Verfassung und argumentierte, sie sei durch zahlreiche Berichte über den Druck der Wähler und andere Unregelmäßigkeiten sowie durch mangelnde Transparenz und Hindernisse für eine unabhängige Aufsicht getrübt worden.

In den Monaten nach der Abstimmung sperrte Russland die prominenteste Oppositionsfigur des Landes, Alexei Navalny, ein.

Der 44-jährige Nawalny wurde im Januar nach seiner Rückkehr aus Deutschland festgenommen, wo er sich fünf Monate lang von einer Vergiftung mit einem Nervenagenten erholte, den er dem Kreml zuschreibt. Die russischen Behörden haben den Vorwurf zurückgewiesen.

Im Februar wurde Navalny wegen Verstoßes gegen die Bedingungen seiner Bewährung während seiner Genesung in Deutschland zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil stammt aus einer Veruntreuungsverurteilung von 2014, die Navalny als erfunden abgetan hat – und die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte für illegal befunden hat.

Sein Team behauptet, Navalny habe während eines Hungerstreiks viel Gewicht verloren, um gegen das zu protestieren, was er als schlechte medizinische Versorgung bezeichnete.