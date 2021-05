Priyanka Chopra Jonas umarmt sich virtuell, während sie mit ihrem deutschen Schäferhund Gino posiert. FOTO

Priyanka Chopra Jonas besuchte ihren Instagram-Account, um ein entspannendes Foto mit ihrem deutschen Schäferhund Gino zu teilen. Sah.

Priyanka Chopra ist eine stolze Hundebesitzerin und der Star liebt ihre Haustiere in den sozialen Medien unerbittlich. Die Schauspielerin hat separate Griffe für alle ihre Hunde auf der Foto- und Video-Sharing-Plattform erstellt. Obwohl Priyanka sehr beschäftigt mit ihrer beruflichen Verantwortung ist, nimmt sie sich Zeit, um sich mit ihrer Familie zu entspannen. Sie schreibt oft über ihre „Zeit für mich“ oder mit ihrem Ehemann Nick Jonas, während die beiden mit ihren entzückenden Haustieren spielen. Diana, Gino und Panda.

Die Schauspielerin ging zu ihrem Instagram-Account, um den süßesten Schnappschuss ihres Chillens mit ihrem deutschen Schäferhund Gino zu veröffentlichen. Das Foto zeigte den Stern in einem beigen Hemd mit zusammengebundenen Haaren. Man konnte sehen, wie sie sanft ihre Hand auf den Kopf ihres Hundes legte, als sie Gino in ihren Armen umarmte. Zusammen mit dem herzerwärmenden Foto schrieb Priyanka: “Eine virtuelle Umarmung senden.” Sie fügte auch ein trauriges Gesicht Emoji und ein Herz Emoji vor ihrem Beitrag. Die Fans drückten auch ihre Liebe für das wunderschöne Foto von Priyanka und ihrem Hund aus, als ein Benutzer kommentierte: “Zu süß”, um die perfekte Aufnahme kurz zusammenzufassen.

Schauen Sie sich das Foto von Priyanka Chopra an:

In der Zwischenzeit gab Priyanka zusammen mit ihrem Ehemann Nick die Oscar-Nominierten in diesem Jahr bekannt, und die Schauspielerin schrieb Geschichte, indem sie als erste Inderin dies tat. Die Schauspielerin arbeitet derzeit in Großbritannien an ihren Projekten. Der Star hat kürzlich in New York ein eigenes Restaurant namens Sona eröffnet. Sie erhält auch Komplimente für ihren unvollendeten Bestseller.

