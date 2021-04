Prinzessin Latifa: Die UNO ist “sehr besorgt” über die Situation und wartet immer noch auf einen “Lebensbeweis”.

Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) sagte am Freitag, es habe die VAE um einen “Lebensnachweis” für die Prinzessin gebeten, ihn aber nicht erhalten.

“Wir haben keinen Lebensnachweis, und wir möchten einen. Ein klarer und überzeugender Beweis dafür, dass sie lebt. Und unser erstes Anliegen ist es, sicher zu sein”, sagte Sprecherin Marta Hurtado während eines Briefings in Genf. . “Wir haben versucht, ein Treffen zwischen hochrangigen Beamten mit dem neuen Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate bei den Vereinten Nationen in Genf zu organisieren. Im Prinzip hat die Mission diese Anfragen angenommen, aber wir haben noch keinen festen Termin.”

CNN hat die VAE um einen Kommentar gebeten.

In geheimen Aufzeichnungen von BBC bekommen und im Februar mit CNN geteilt, behauptete Prinzessin Latifa, sie werde als Geisel in einer “Villa, die zum Gefängnis wurde” ohne Zugang zu medizinischer Hilfe festgehalten. In Beantwortung, Die Dubai Royal Family sagte in einer Erklärung Latifa wurde zu Hause von Familienangehörigen und Angehörigen der Gesundheitsberufe betreut.