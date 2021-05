Prinz Williams Muskeln auf dem neuen Impfstofffoto haben alle nervös gemacht

Iss das, nicht das!

Essen gehen ist eine sehr geschätzte Erfahrung. Zwischen dem köstlichen Ambiente, dem köstlichen Essen und dem hochwertigen Service ist es normalerweise am besten, auf einem heißen Herd zu kochen und den Abwasch zu machen, wenn Sie fertig sind. Nachdem wir letztes Jahr mehr denn je zu Hause gegessen haben, ist es ein wahrer Genuss, wieder sicher essen zu können. Die große Auswahl an Optionen auf der Speisekarte, insbesondere aus der Vorspeisenliste. (Heben Sie Ihre Hand, wenn Sie bereits bestellt haben!) Das einzige Problem bei der Bevorratung von Vorspeisen in einem Restaurant? Es ist sehr einfach, Kalorien zu sammeln, insbesondere unter Berücksichtigung eines Hauptgerichts und der Möglichkeit eines Desserts. Um zu vermeiden, dass Sie beim Essen zu viele Kalorien, Fett, Natrium, Cholesterin und mehr zu sich nehmen, haben wir mit Amy Tao, MS, von Based Wellness gesprochen, um herauszufinden, welche gängigen Menüangebote enthalten sind. Während es aufgrund des hohen Gehalts an Kalorien, gesättigten Fettsäuren und Natrium eine Handvoll Konkurrenten wie gebratene Calamari, Mozzarellastangen und Zwiebelringe gab, ist der Gewinner ein Publikumsliebling, von dem Sie möglicherweise enttäuscht sein werden, wenn Sie erfahren, dass Sie es nicht wirklich sollten Nehmen Sie es in die Hand – im wahrsten Sinne des Wortes. Die schlechteste Vorspeise, die Sie jemals in einem Restaurant bestellen sollten, ist. . Leider sind die würzigen und knusprigen Büffelflügel, insbesondere die knochenlosen Flügel, gebraten. Manchmal werden die Flügel auch mit Barbecue-Sauce bestreut, die mit Zucker beladen und in Butter übertrieben ist. In jedem Fall ist die Bestellung eines Tellers nicht der perfekte Weg, um mit dem Essen zu beginnen. “Während Artikel wie Mozzarellasticks und Zwiebelringe Kalorien aufbauen können, sind Flügel in amerikanischen Restaurants sehr verbreitet”, sagte Tao. Sicher, sie sind so ziemlich überall ein weit verbreitetes Hauptgericht, aber sie sollten kein Grundnahrungsmittel für das Abendessen sein, nur weil sie produktiv sind. Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken, wies Tao auf den Nährwert von Flügeln ohne Knochen in ihnen hin. Beliebte Restaurantketten. Eine Bestellung von TGI Franks RedHot Boneless Buffalo Wings am Freitag enthält 770 Kalorien, 7 Gramm gesättigtes Fett und 4.100 Milligramm Natrium. Buffalo Wings ohne Knochen aus Chilis 1.060 Kalorien, 12 Gramm gesättigten Fettsäuren und 3.840 Milligramm Natrium; und Boneless Buffalo Wings in Buffalo Wild Wings Die Original Buffalo Sauce enthält 530 Kalorien, 37 Gramm Fett und 2.740 Milligramm Natrium. Es ist nicht gesund, von Kalorien besessen zu sein. Es ist eine gute Idee, sich ein Bild davon zu machen, wie viele Kalorien Sie verbrauchen und wie viele Kalorien Sie bei Ihren täglichen Aktivitäten verbrennen “, sagte Tao und fügte hinzu, wie eine Studie aus dem Jahr 2008 ergab, dass dies fehlschlägt Portionen beobachten und übermäßiges Essen in Restaurants und Fast-Food-Läden ist mit Gewichtszunahme und Fettleibigkeit verbunden. “Wenn Sie dies berücksichtigen, erhalten Sie eine Vorstellung davon, wie viele Kalorien Sie verbrauchen müssen, um Gewicht zu verlieren, zu halten oder zuzunehmen”, sagte sie. Ein weiteres potenzielles Problem mit Flügeln ohne Knochen? Sie fallen unter die Kategorie der ultra-verarbeiteten Lebensmittel. „Laut einer Überprüfung von ultra-verarbeiteten Lebensmitteln aus dem Jahr 2017 stellten 80% der Studien fest, dass diejenigen, die ultra-verarbeitete Lebensmittel am häufigsten konsumierten und kauften, häufiger übergewichtig oder fettleibig waren“, sagt Tao. “Zusätzlich zu Fettleibigkeit waren diese Lebensmittel mit einer Zunahme der unerwünschten Diagnose des metabolischen Syndroms verbunden.” Es gibt auch viele negative Auswirkungen des übermäßigen Essens von frittierten Lebensmitteln. Eine Studie aus dem Jahr 2020 ergab “signifikante” Hinweise, die eine hohe Aufnahme von frittierten Lebensmitteln (reich an Natrium und Fett) mit höheren Fällen von Prehypertonie und Hypertonie in Verbindung bringen. “In dieser Studie wird auch die American Heart Association erwähnt, in der Lebensstilfaktoren wie eine Ernährung mit hohem Natrium-, gesättigten Fett- und Transfettgehalt mit erhöhtem Blutdruck aufgeführt sind”, fügte Tao hinzu. Frittierte Lebensmittel sind auch mit einer erhöhten Natriumaufnahme verbunden, und eine Studie aus dem Jahr 2013 ergab, dass 90% der Amerikaner zu viel Natrium konsumieren. In den letzten Jahren wurde geschätzt, dass bis zu 1/4 der Natriumaufnahme der Menschen aus Restaurantlebensmitteln stammt. “Aufgrund des Zusammenhangs von Natrium mit hohem Blutdruck, der zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen und Komplikationen führen kann, ist es sehr wichtig, die Natriumaufnahme zu überwachen und sich darüber im Klaren zu sein, wie viel Natrium Sie verbrauchen”, sagte Tao Die Bestellung von Dennys Flügeln hätte das Äquivalent von zwei Teelöffeln und 1/4 Salz. “Was kann einen übermäßigen Natriumverbrauch verhindern?„ Wenn Sie diese Lebensmittel zu Hause kochen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie so viel Salz verwenden, sehr viel geringer “, Sagte Tao.” Und Sie können Essig und Zitronensaft mit anderen Gewürzen und Kräutern verwenden, um Ihr Essen zu würzen. “VERBINDUNG: Ihr ultimativer Überlebensleitfaden für Restaurants und Supermärkte ist hier! Welche Vorspeise sollten Sie stattdessen in einem Restaurant bestellen? Don ‘ Lassen Sie sich nicht von den möglichen negativen Auswirkungen des übermäßigen Verzehrs von Büffelflügeln ohne Knochen abhalten chent, um einen Aperitif in einem Restaurant zu bestellen. Es gibt viele gesündere Optionen zur Auswahl. Wenn Sie Lust auf Flügel haben, prüfen Sie, ob das Restaurant sie backen oder grillen kann, anstatt sie zu braten. Machen Sie die Sauce leicht oder fragen Sie sie nebenbei. Wenn viele Vorspeisen auf dem Tisch liegen, nehmen Sie von allem kleinere Bissen. Tao schlug auch vor, eine Flügelreihenfolge mit einem Freund zu teilen, um zu vermeiden, dass vor dem Hauptgericht zu viele Kalorien verbraucht werden. „Wenn Sie mit Freunden teilen, fügen Sie einem Haussalat mit frischer Avocado zwei Büffelflügel ohne Knochen hinzu“, sagt sie. “Erfahren Sie auch mehr über Menüpunkte, die gebacken und nicht frittiert werden können, wie Hühnchen oder Garnelen, oder über Produkte, die gekocht werden, ohne mit Saucen überzogen zu sein oder kalorien- und natriumreich zu panieren.” In einigen Restaurants, wie dem Chili’s, ist es besser, von der Beilage zu bestellen als von den Vorspeisen. “Die Menüoptionen wie schwarze Bohnen, Spargel und mexikanischer Reis sind alle besser als die Optionen für das Startermenü”, fügte sie hinzu. “Eine andere Option wäre eine Tasse Suppe.” Wenn es um Vorspeisen geht, hilft es Ihnen, diese Tipps zu beachten, damit Sie Ihr kulinarisches Erlebnis besser beginnen können, egal für welches Restaurant Sie sich entscheiden!