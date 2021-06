Prinz Harry wird bei seiner Rückkehr nach Großbritannien bei Cousine Prinzessin Eugenie bleiben

Durch Aynslee Darmon.



Da Prinz Harry diese Woche in Großbritannien ankommen soll, laufen bereits die Vorbereitungen für seine Ankunft.

Gemäß Hallo!Bei seiner Ankunft wird der Herzog von Sussex bei seiner Cousine Prinzessin Eugenie, ihrem Ehemann Jack Brooksbank und ihrem kleinen Jungen August im Frogmore Cottage übernachten.

Die Sonne erklärt, dass das Chalet jetzt zweigeteilt ist, sodass der König auf dem Anwesen im Windsor Home Park der Königin viel Platz hat. Und mit COVID-19 muss er sich von Eugenie und ihrer Familie isolieren.

Es wird erwartet, dass Harry in den kommenden Tagen zurückkehrt, um mit seinem Bruder Prinz William bei der Enthüllung einer Statue ihrer verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana, im Sunken Garden des Kensington Palace zu arbeiten. Das Denkmal wird am 1. Juli den 60. Geburtstag der Ikone feiern.

Da die Enthüllung an Dianas Geburtstag in diesem Sommer stattfinden soll, muss Harry mit seiner Frau Meghan Markle und den beiden Kindern Archie (2) und dem neugeborenen Lilibet in Montecito in Kalifornien von zu Hause aus fliegen, um sicherzustellen, dass er fünf bis fünf Jahre alt ist 10 Jahre alt. Tage, um sich inmitten der britischen COVID-19-Protokolle selbst zu isolieren.

Harrys nächste Reise ist nicht das erste Mal, dass er bei seinem königlichen Cousin übernachtet. Tatsächlich stellte sich Harry im April vor der Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip in der königlichen Residenz unter Quarantäne.