Prinz Harry und Meghan Markle haben auf Lilibets Geburtsurkunde unterschiedliche Namen verwendet

Jetzt, da der Herzog und die Herzogin von Sussex in Santa Barbara, Kalifornien, leben, ist ein Großteil ihres Lebens weniger formell als früher. Das Paar lebt in einem Haus, nicht in einem Schloss, und neigt dazu, ihr Hühnerstall anstatt an königlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Diese Änderung des Lebensstils erfordert manchmal auch eine Namensänderung, wie die Geburtsurkunde ihrer neuen Tochter Lilibet zeigt.

Gegensätzlich zu Archies Geburtsurkundeie, Meghan musste auf diesen Formularen ihren Mädchennamen verwenden, der ihren königlichen Titel nicht enthält. das Zertifikat, erhalten von TMZ, zeigt, dass die Herzogin als “Rachel Meghan Markle” registriert ist, während sie auf Archies Zertifikat “Rachel Meghan Her Royal Highness the Duchess of Sussex” verwendet. Dort vermerkte sie auch ihren Beruf als „Prinzessin des Vereinigten Königreichs“.

Prinz Harry musste seinen legalen Namen auf Lilibets Geburtsurkunde verwenden, der “Der Herzog von Sussex, Seine Königliche Hoheit” lautet. Dieser Titel ist kürzer als der vollständige Name, den er auf Archies Zertifikat verwendet hat, wo er als “Seine Königliche Hoheit Henry Charles Albert David Duke of Sussex” eingeschrieben ist. “

Obwohl Meghan ihren Mädchennamen auf Lilis Geburtsurkunde verwendet haben muss, verwendet sie in anderen Bereichen ihres Lebens immer noch den Titel Herzogin von Sussex. Sein neues Kinderbuch, Die Bank, listet den Autor als “Meghan, Duchess of Sussex”. das Archewell Die Website befasst sich auch mit Meghan als Herzogin von Sussex.

Die Tochter des Herzogs und der Herzogin, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, wurde am Freitag, den 4. Juni um 11:40 Uhr im Santa Barbara Cottage Hospital in Santa Barbara, Kalifornien, geboren. Sie ist nach ihrer Urgroßmutter Königin Elizabeth und ihrer verstorbenen Großmutter Prinzessin Diana benannt. Der Herzog und die Herzogin haben noch kein Foto von Baby Lili veröffentlicht.

