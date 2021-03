Portugal, Belgien in der WM-Qualifikation, Irland unter Schock

Portugal und Belgien waren mit Unentschieden in ihrer WM-Qualifikation frustriert. Irland blieb unter Schock.

Cristiano Ronaldo stürmte, nachdem er nicht getroffen hatte, als Portugal von Serbien mit 2: 2 gehalten wurde – obwohl TV-Wiederholungen darauf hinwiesen, dass er den Ball über die Linie brachte -, während Belgien, das an erster Stelle stand, nur ein 1: 1-Unentschieden in der Tschechischen Republik retten konnte. Eines Nachts, als die Außenseiter große Namen testeten, schaffte Luxemburg den größten Schock von allen, indem es Irland mit 1: 0 besiegte.

Stéphanie Frappart schrieb Geschichte als erste Frau, die ein Qualifikationsspiel für die Männer-Weltmeisterschaft leitete, als die Niederlande Lettland mit 2: 0 besiegten. Sie hat bereits ähnliche Durchbrüche in der Herren Champions League und der französischen Liga erzielt. Eine weitere Schiedsrichterin, Kateryna Monzul, übernimmt das Spiel am Sonntag zwischen Österreich und den Färöern.

Nachdem die norwegischen Spieler den Gastgeber Katar im nächsten Jahr wegen ihrer Menschenrechtsbilanz herausgefordert hatten, trat am Samstag ein weiteres Team bei. Niederländische Spieler trugen vor dem Spiel T-Shirts mit der Aufschrift “Fußball unterstützt Veränderung” vor dem 2: 0-Sieg der Niederlande gegen Lettland. Die norwegischen Spieler forderten mehr Teams auf, diesem Beispiel zu folgen. Die Trikots stellten die Frage “Weiter?”

Fans bleiben im europäischen Fußball inmitten der Coronavirus-Pandemie ein seltener Anblick, aber einige Länder ändern dies. Russland hatte 13.000 Fans für seinen 2: 1-Sieg gegen Slowenien, das größte Publikum in den Qualifikationsspielen dieser Woche. Die Niederlande hatten 5.000 Fans im Rahmen eines Testprogramms, um zu testen, wie mehr öffentliche Veranstaltungen sicher wiedereröffnet werden können.

Unglücklicher Ronaldo

Ronaldo warf die Kapitänsbinde auf das Spielfeld, als er am Ende der Auslosung Portugals gegen Serbien ging. Er glaubte, er hätte ein Siegtor erzielen sollen. Sein Schuss ging über die Linie, als der Serbe Stefan Mitrovic ausrutschte und den Ball klärte. Fernsehwiederholungen haben gezeigt, dass der Ball die Linie überschritten hat, aber die Torlinientechnologie und die Videoüberprüfung werden in der WM-Qualifikation nicht verwendet.

Diogo Jota brachte den amtierenden Europameister mit zwei Köpfen in der ersten Halbzeit an die Spitze. Der eingewechselte Nemanja Radonjic erzielte zur Halbzeit zwei Tore, um die Gastgeber innerhalb einer halben Stunde wieder auf das Niveau des Gastgebers zu bringen. Der serbische Verteidiger Nikola Milenkovic sah in der Nachspielzeit eine direkte rote Karte für einen gefährlichen Zweikampf mit den ersten Stollen gegen Danilo.

Ebenfalls in der Gruppe A erzielte der Luxemburger Gerson Rodrigues fünf Minuten vor dem Ende ein Tor, um den Iren zu demütigen, der in zehn Spielen unter Trainer Stephen Kenny ohne Sieg war. Irland schaffte es nicht, mit einem hohen Ball fertig zu werden, und Rodrigues sprang auf, um einen Tauchschuss an dem 19-jährigen Torhüter Gavin Bazunu aus 25 Metern beim internationalen Debüt von Bazunu zu knacken.

LUKAKU RETTET BELGIEN

Romelu Lukaku verlängerte seinen beeindruckenden Rekord mit Belgien, um ein 1: 1-Unentschieden gegen die Tschechische Republik zu retten, da die hochrangige Mannschaft die Chance hatte, mit einem Punkt zu fliehen.

Belgien sah sich einer inspirierten tschechischen Mannschaft gegenüber, die zweimal gegen das Holz traf, und kämpfte zu Beginn der zweiten Halbzeit defensiv. Lukaku, Belgiens bester Torschütze aller Zeiten, erhöhte seine Bilanz nach der brillanten Unterstützung von Kevin De Bruyne in 91 Länderspielen auf 59 Tore.

Beide Mannschaften hatten ihre Kader aufgebraucht, nachdem sich deutsche Vereine geweigert hatten, Spieler freizulassen, darunter auch den Belgier Thorgan Hazard, da sie nach ihrer Rückkehr aus der Tschechischen Republik unter Quarantäne gestellt werden konnten.

Im anderen Spiel der Gruppe E kam Weißrussland zweimal von hinten zurück, um seine WM-Qualifikation mit einem 4: 2-Sieg gegen das 10-Mann-Estland zu beginnen.

NIEDERLÄNDISCHER BOUNCE ZURÜCK

Die Niederlande setzten ihre WM-Qualifikation mit einem 2: 0-Sieg gegen Lettland fort, während die Türkei ihren starken Start in der Gruppe G mit einem 3: 0-Sieg gegen Norwegen fortsetzte, um die Oberhand über die Tore zu gewinnen.

Steven Berghuis erzielte in der 32. Minute einen Linksschuss und Luuk de Jong erzielte in der 69. Minute einen Eckball, als die Niederlande nach einer 2: 4-Niederlage gegen die Türkei unter der Woche wieder aufholten.

In einem Spiel in der spanischen Stadt Malaga erzielte Ozan Tufan in jeder Halbzeit ein Tor, und Caglar Soyuncu erzielte das zweite Tor seines Landes, als die Türkei Norwegen leicht besiegte.

Montenegro besiegte Gibraltar mit 4: 1.

SCHWIERIGE ARBEIT FÜR KROATIEN

Kroatien ist nichts anderes als der Kader, der 2018 das WM-Finale erreichte, aber zumindest die Siegesserie in fünf Spielen ist vorbei.

Ein Defensivfehler gab Mario Pasalic die Chance, das einzige Tor bei einem 1: 0-Sieg gegen Zypern zu erzielen, aber es war nicht der Gesamtsieg, den Kroatien nach seiner ersten Niederlage gegen Slowenien wollte. Luka Modric trat zum 135. Mal für sein Land an und brach mit dem ehemaligen Außenverteidiger Darijo Srna den Rekord.

Russland führte die Gruppe H an, nachdem es Slowenien mit 2: 1 besiegt hatte, um seinen zweiten Sieg zu erringen. Artem Dzyuba erzielte beide Tore für Russland, um sich innerhalb eines Tores des Rekordes der russischen Mannschaft von 30 zu bewegen, den der pensionierte Stürmer Alexander Kerzhakov aufgestellt hatte. Im Sotschi-Stadion an der Schwarzmeerküste lebten aufgrund der Wettbewerbsregeln und des russischen Rechts 13.000 Menschen. Malta erzielte beim 2: 2-Unentschieden gegen die Slowakei einen seltenen Punkt.

