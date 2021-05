Pokimane bläst Twitch auf “Hot Tub” -Streams

Twitchs “Hot Tub Meta” hat in den letzten Monaten viele Kontroversen ausgelöst, und jetzt hat Imane “Pokimane” Anys beschlossen, abzuwägen. In einem kürzlich erschienenen Just Chatting-Stream schlug Pokimane Twitch wegen der Unklarheit des Unternehmens hinsichtlich der tatsächlichen Regeln zu. Der Streamer behauptet, dass es notwendig ist, besser zu verstehen, was erlaubt ist und was nicht, sonst könnten suggestive Inhalte viel häufiger auftreten. Der Streamer sprach sich nicht für ein striktes Inhaltsverbot aus, argumentierte jedoch, dass menschliche Moderatoren erforderlich sind, um sicherzustellen, dass Inhalte genauer gesehen werden.

„Die Leute folgen der Linie so sehr, dass man jemanden haben muss, der als Mensch einfach in einen Strom gehen und sagen kann, ah, das ist suggestiv und etwas dagegen zu tun. Es bedeutet kein Verbot. Tu etwas darüber, damit nicht nur suggestive Streams die gesamte Plattform übernehmen “, sagte Pokimane. Ein Ausschnitt aus Pokimanes Kommentaren ist zu finden. Hier.

Pokimanes Kommentare kamen kurz nach den Kommentaren von Twitch’s Creation Development Manager Marcus “djWHEAT” Graham zum Meta. In einem Feed vom 28. April sagte djWHEAT, dass das Meta selbst nicht gegen die Regeln der Plattform verstößt, aber Twitch “Maßnahmen ergreifen wird, wenn es uns gemeldet wird”. Nach den Geräuschen seiner Kommentare ist Pokimane der Ansicht, dass dies nicht weit genug geht, und zwingt die Twitch-Zuschauer, die Feeds und nicht die Betreuer zu überwachen.

Pokimane ist fair Der neueste Streamer, der die Spa-Meta-Kontroverse abwägt. Letzten Monat ging Felix “xQc” Lengyel zu Twitter, wo er das Meta “Müll” nannte. Rachel “Valkyrae” Hofstetter ist jedoch auf die andere Seite des Spektrums gefallen und argumentiert, dass das Meta “niemanden verletzt”, und fragt sich, warum manche Leute es so groß zu machen scheinen.

Es wird interessant sein zu sehen, wohin die Dinge von hier aus gehen. Bei so vielen namhaften Streamern, die das Meta kommentieren, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Streaming-Dienst gezwungen ist, größere Schritte zu unternehmen, um einzugreifen. Es kann eine direkte Anstrengung der Plattform erfordern, aber die Zeit wird zeigen, ob dies der Fall ist.

Denken Sie, dass Pokimane Recht hat, dass die Regeln besser durchgesetzt werden müssen? Was denkst du über das “Hot Tube Meta”? Lass es uns in den Kommentaren wissen oder teile es direkt auf Twitter unter @Marcdachamp über alles zu sprechen, was mit dem Spiel zu tun hat!

[H/T: Dexerto]