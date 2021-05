PlayStation Plus enthüllt das kostenlose Add-On-Spiel für Mai 2021

Im Mai 2021 erhalten die meisten PlayStation Plus-Abonnenten auf PS4 und PS5 drei Spiele. Eines dieser Spiele ist Tief gestrandetist ein anderer Wrackfestund ein anderer ist Battlefield V. Für eine große Mehrheit der PS Plus-Abonnenten sind dies die einzigen kostenlosen Spiele, die nächsten Monat erscheinen. Für einen glücklichen Ausrutscher gibt es jedoch ein zusätzliches viertes freies Spiel. Insbesondere wenn Sie in Spanien sind, erhalten Sie im nächsten Monat, am 4. Mai, alle drei dieser Spiele sowie ein zusätzliches kostenloses Spiel, obwohl dieses Spiel keine so große Sache ist. Das PlayStation Plus-Angebot ist in den meisten Regionen im Allgemeinen konsistent, aber ab und zu erhalten Abonnenten in Japan, Teilen Europas und anderen Ländern unterschiedliche Warteschlangen. Der Mai 2021 ist einer dieser Monate.

Aus irgendeinem Grund erhalten PlayStation Plus-Abonnenten in Spanien all diese Spiele plus Wellen raus, die im Januar veröffentlicht wurde. Das von Gammera Nest SL entwickelte und veröffentlichte Spiel kostet normalerweise 10 US-Dollar, was zusätzliche Einsparungen für Abonnenten in Spanien bedeutet.

Laut Metacritic verpasst der Rest der Welt jedoch nicht viel. Das Spiel hat nur zwei Bewertungen auf der Website. Zusammen geben sie dem Spiel eine schreckliche Punktzahl von 20.

“Waves Out! Is here! Das gruselige Magnetspiel, das Sie dazu bringt, mehr zu verlangen”, heißt es in einem offiziellen Spielfeld. “Sie werden die Kontrolle über Magnetin übernehmen, den kleinen, aber tapferen Metallic-Freund mit den magnetischen Kräften. Mit seinem.” Hilfe, Sie werden in der Lage sein, die getönten Kugeln Ihrer Farbe an die Ziellöcher zu ziehen, so dass Sie Punkte auf der Anzeigetafel hinzufügen können. Fordern Sie eine Sekunde heraus oder testen Sie Ihre Fähigkeiten im Zeitfahren! Setzen Sie Ihre Kräfte mit Bedacht ein, um den Sieg zu erringen Vergiss nicht die besonderen Kräfte, die überall in der Arena auftauchen werden! Schalte Trophäen frei und verdiene alle Sterne mit hohen Punktzahlen! “

Wie bereits erwähnt, ist nicht klar, warum dieses Spiel nur spanischen Abonnenten angeboten wird.