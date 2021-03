PlayStation-Indie-Spiele: Alle Enthüllungen und Ankündigungen von heute

Bedienung: Tango

Sony kündigt heute Updates für 7 Indie-Spiele für PlayStation an oder stellt diese zur Verfügung. Wir werden alle Neuigkeiten hier zusammenstellen. Beachten Sie, dass dieser Artikel im Laufe der Zeit aktualisiert wird neueste Ankündigungen.

Das asymmetrische Koop-Puzzlespiel Operation: Tango startet in diesem Frühjahr. Während des Spionage-Abenteuers infiltriert ein Agentenspieler Orte, während ein Piratenspieler ihnen dabei hilft. Das Spiel wird zusammen mit den bereits angekündigten Versionen PS4, Xbox One und Steam auch auf PS5 veröffentlicht.

Wir haben das Spiel auf der Gamescom 2020 vorgeführt, und der PlayStation-Blog befasst sich mit seinen vielfältigen künstlerischen Stilen und zeigt uns, dass das Spiel von Büroüberfällen bis hin zu Hochgeschwindigkeitsjagden reicht.

Chicorée: eine bunte Geschichte

Dieses Abenteuerspiel über einen Hund mit einem magischen Pinsel zum Erkunden und Lösen von Rätseln war finanziert auf Kickstarter früher in diesem Jahr. Es wurde jetzt für die Veröffentlichung der PS5 und PS4 in diesem Frühjahr angekündigt.

Das Spiel sieht eine Welt ohne Farbe, in der der Spieler aufgefordert wird, sie manuell zum Leben zu erwecken, was zu verwirrenden Anpassungen führt. Auf PS5 verwendet das Spiel das DualSense-Touchpad, um den Pinsel zu steuern (mit einer Option für Linkshänder), und der Entwickler hat “viele weiche, strukturierte Rumpel hinzugefügt, die dafür sorgen, dass es sich warm und gemütlich anfühlt, als würde man eine Katze streicheln”.

Nour: Spiel mit deinem Essen

Nour: Play With Your Friend fühlt sich auf die leckerste Art und Weise wie eine Höllenreise an. Nour wurde von derselben Firma wie Untitled Goose Game veröffentlicht und kommt diesen Sommer auf PS5. Es ist ein Spiel, bei dem Sie mit Ihrem Essen spielen und die Musik und der Sound im Spiel entsprechend reagieren.

Mit ‘adaptiver Hintergrundmusik’ ändern sich Nours Melodien und Soundeffekte je nachdem, was Sie mit dem (extrem schönen) Essen vor Ihnen machen. Unterschiedliche Lebensmittel entsprechen unterschiedlichen Geräuschen. Sie können sie bewegen, Schaden verursachen und sogar in das Mikrofon blasen, um verschiedene Effekte zu erzielen. In einem PlayStation-Blogbeitrag beschreibt der Entwickler von Terrifying Jellyfish, Maximillian C Mueller, „Nudelharfen“, luftige Marshmallow-Flötenklänge, vereiste Flügel, Trommeltoaster und einen abgestimmten Fleischwolf auf Heavy Metal.

Das obige Video erklärt es am besten, indem es zeigt, wie Lebensmittel mit Klang interagieren, aber Mueller fasst es auch am besten im Blog mit einem Beispiel zusammen:

„Das vielleicht beste Beispiel für Nours physische Instrumentierung ist die Nudelharfe. Machen Sie Nudeln, ordnen Sie sie mit dem Magneten so an, dass sie einen eleganten Hang (oder ein Monster) bilden, und frieren Sie sie ein. Während es viele Möglichkeiten gibt, Harfe zu spielen, gibt es eine meiner Möglichkeiten Favoriten sind einfach, einen Gyoza über die Skulptur rasen zu lassen, um eine absteigende Melodie zu erzeugen. “

Wohin das Herz führt

Der Hund eines Mannes rutscht in einen Abgrund, so dass er danach hereinkommt und auf eine unerwartete Reise geht. In Where the Heart Leads werden Ehemann und Vater Whit Anderson von Erinnerungen an seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft besucht. Außerdem kann er sie im Laufe der Zeit ändern und sein Leben und das anderer in eine ganz andere Richtung lenken.

Where the Heart Leads ist ein Erzählspiel, das sich auf die Entscheidungsfindung während des gesamten Lebens eines Mannes konzentriert. Laut Tod Keller, dem Entwickler von Armature Studio, ist das Spiel von Titeln wie Heavy Rain, Oxenfree, Xenogears und Vagrant Story inspiriert und enthält Einflüsse von David Lynch, Wes Anderson und Nicolas Winding Refn.

Es wird am 13. Juli für PS4 und PS5 veröffentlicht.

Verwirrende Orte

Lieben Sie Puzzles, aber hassen Sie es, ein riesiges Durcheinander zu machen? Puzzling Places ist ein 3D-Puzzlespiel für PlayStation VR, in dem Sie Rätsel realer Orte zusammenstellen, alle in 3D und basierend auf realen Scans von Menschen auf der ganzen Welt.

Puzzling Places ist extrem einfach: Es handelt sich um 3D-Ortungspuzzles mit entspannenden Klängen und Musik. Dies ist nur für den PSVR und wird im Winter dieses Jahres veröffentlicht.

Himmelskörper

Es ist heute ein PlayStation-Event für Puzzle-Liebhaber, und als nächstes kam Heavenly Bodies, ein physikbasiertes Puzzle, das heute einen neuen Game-Trailer hat, in dem Sie Probleme in der Schwerelosigkeit lösen müssen, indem Sie den PlayStation-Controller verwenden, um jedes einzelne Mitglied Ihres Teams zu bewegen Kosmonaut.

Der Trailer bietet heute zwei Missionen: eine, bei der Sie einen Kommunikationsturm zusammenbauen, Teile des Turms greifen und eine Satellitenschüssel installieren müssen, und die andere, bei der Sie ein großes Bergbau-Raumschiff betreiben müssen, um Boden auf einem Asteroidengürtel abzubauen .

Heavenly Bodies wird später in diesem Jahr auf PS4 und PS5 veröffentlicht und lässt dich alleine oder im lokalen Koop mit einem Freund spielen.

