Philippinischer Verteidigungschef im verbalen Streit mit China am Riff

MANILA, Philippinen (AP) – Ein verärgerter philippinischer Verteidigungschef forderte am Samstag erneut Dutzende chinesischer Schiffe auf, ein von Manila beanspruchtes Riff im Südchinesischen Meer zu verlassen, und sagte, er würde sich nicht von chinesischen Behauptungen täuschen lassen, dass Schiffe Schutz suchen vor schlechtem Wetter.

Die chinesische Botschaft schlug auf eine so genannte “verwirrte Aussage” von Verteidigungsminister Delfin Lorenzana zurück und bestand darauf, dass Schiffe das Recht haben, auf dem so genannten chinesischen Territorium Schutz zu suchen. “Niemand hat das Recht, sich kostenlos zu solchen Aktivitäten zu äußern”, sagte er.

Der ungewöhnlich feindliche öffentliche Austausch resultierte aus der Sichtung der philippinischen Küstenwache Anfang letzten Monats von mehr als 200 chinesischen Schiffen, die Lorenzana “Milizen” nannte, am Pfingstriff. Die Philippinen legten diplomatischen Protest ein und behaupteten, dass sich das Riff, das sie Julian Felipe nennen, in einem international anerkannten Offshore-Gebiet befindet, in dem sie das ausschließliche Recht haben, Fischerei, Öl, Gas und andere Ressourcen auszubeuten.

China hat Manilas Aufforderung, chinesische Schiffe zu verlassen, ignoriert, die es Niu’e Jiao nennt und chinesisches Territorium beansprucht. Die chinesische Botschaft in Manila sagte, die Schiffe schützten sich auf dem Riff vor den rauen Seebedingungen.

“Der chinesische Botschafter hat viel zu erklären”, sagte Lorenzana in einer Erklärung am Samstag und fügte hinzu, dass die jüngste philippinische Militärüberwachung ergab, dass 44 chinesische Schiffe noch am Riff festgemacht waren.

“Ich bin kein Narr. Das Wetter war bisher gut, so dass sie keinen anderen Grund haben, dort zu bleiben. Diese Schiffe sollten gleich ausgehen. Du solltest da raus “, sagte Lorenzana am Samstag.

Die chinesische Botschaft antwortete erneut mit der Wiederholung, dass die Schiffe in den sogenannten chinesischen Gewässern Zuflucht suchten.

“Es ist ganz normal, dass chinesische Fischerboote in rauen Gewässern in den Gewässern fischen und in der Nähe des Riffs Schutz suchen”, sagte die Botschaft.

“Wir hoffen, dass die betroffenen Behörden konstruktive Anstrengungen unternehmen und unprofessionelle Bemerkungen vermeiden, die irrationalere Emotionen hervorrufen könnten”, sagte die Botschaft. Er fügte hinzu, dass “China sich für die Wahrung von Frieden und Stabilität in den Gewässern einsetzt.”

Das Pfingstriff befindet sich in den Spratlys, der am stärksten umkämpften Region im Südchinesischen Meer. Die Philippinen betrachten die ressourcenreiche Kette von Inseln, Inselchen und Atollen als Teil ihrer westlichen Provinz Palawan. Die Offshore-Region wird aber auch ganz oder teilweise von China, Vietnam, Malaysia, Taiwan und Brunei beansprucht. China hat in den letzten Jahren sieben umstrittene Riffe in durch Raketenraketen geschützte Stützpunkte verwandelt, was die Spannungen eskaliert.

Die Vereinigten Staaten haben ihre Unterstützung für die Philippinen, ihren langjährigen Verbündeten, zum Ausdruck gebracht und China beschuldigt, “Seemilizen einzusetzen, um andere Nationen einzuschüchtern, zu provozieren und zu bedrohen und Frieden und Sicherheit in der Region der Vereinigten Staaten zu gefährden”. Peking hat bestritten, dass die Schiffe Teil einer Seemiliz waren.

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte unterhält seit seinem Amtsantritt im Jahr 2016 freundschaftliche Beziehungen zu Peking und wurde dafür kritisiert, dass er nicht sofort die Einhaltung eines internationalen Schiedsurteils durch China gefordert hat, das Pekings historische Ansprüche auf praktisch das gesamte Südchinesische Meer ungültig macht. China weigerte sich, die Entscheidung von 2016 anzuerkennen, die es als “Schein” bezeichnete, und ficht sie weiterhin an.