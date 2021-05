PGA 2021-Meisterschaft: Jon Rahm verspottet Phil Mickelson nach dem Ende von Leftys erstem Tag

Als Jon Rahm die schwierigen Bedingungen am Donnerstag bei der PGA-Meisterschaft beschrieb, konnte er nicht anders, als zu versuchen, einen seiner Kollegen im Kader vor ihm spielerisch zu spielen.

“Hey, Phil hat 4 Cent auf die Back Nine gezogen, damit alles möglich ist”, scherzte Rahm, der ein ereignisloses 72 Par aufstellte, das nur zwei Birdies und zwei Bogeys enthielt, die gleichmäßig zwischen den beiden Nine im Back aufgeteilt waren. ‘Ocean Course.

Das hängt natürlich mit der wilden Eröffnungsrunde zusammen, die Phil Mickelson gehörte. Die 50-jährige Südpfote schlug Rahm mit zwei Schüssen, obwohl sein 70. in der ersten Runde nur acht Starts beinhaltete.

Mickelson, der seit seinem Finalisten vor Henrik Stenson in der Open Championship 2016 keine großen Top 10 mehr hatte, begann seinen Tag mit vier Drehgestellen in seinen ersten sechs Löchern. Er machte das Schiff jedoch richtig, indem er seine letzten 12 Löcher in 5 unter spielte, einschließlich einer 32 ohne Bogey auf der strafrechtlicheren Neun, die sieben der härtesten 10 Löcher der ersten Runde enthielt.

“Dort habe ich wirklich viel Boden auf dem Platz gewonnen, weil es harte Löcher sind, die dem Wind zugewandt sind”, sagte Mickelson über Kiawahs Back Nine. , füge nicht zu viel Schaden zu. “”

Anstatt sich aus dem Turnier zurückzuziehen, sitzt Mickelson ziemlich gut bei T-8, nur drei von der Führung in der ersten Runde, die Corey Conners gesetzt hat. Aber ungefähr neun Monate nach seiner letzten Top-10 weiß Mickelson, dass er sich trotz seiner Fortschritte in den nächsten 54 Löchern nicht viel weniger als sein Bestes leisten kann.

Die Jungs hier sind so gut, sie sind so talentiert “, sagte Mickelson. „Die Layouts des Platzes sind sehr strafbar, weil man sich bei jedem Schuss konzentrieren muss, und wenn ich mich nicht mehr auf Löcher auf 72 konzentriere, wird mich das Gelände hier auffressen.