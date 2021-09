Perseverance Rover sammelt erfolgreich erste Marsprobe

Neue Bilder mit besserer Beleuchtung zeigen, dass der Rover letzte Woche tatsächlich erfolgreich eine Gesteinsprobe vom Mars gesammelt hat. Jetzt verarbeitet und verschließt der Rover das Probenröhrchen. Es ist der erste Marsgesteinskern, der an den Rover angedockt wird.

Es ist eine von mehr als 30 Marsproben, die Anfang der 2030er Jahre von zukünftigen Missionen zur Erde zurückgebracht werden – und sie könnten zeigen, ob es jemals mikrobielles Leben auf dem Mars gegeben hat.

Der Perseverance-Rover bohrte am 2. September in Marsgestein, aber das Rover-Team auf der Erde wollte bessere Bilder, um sicherzustellen, dass die Probe sicher in der Röhre war. Die ersten Bilder und Daten des Rovers deuteten darauf hin, dass sich eine intakte Probe in der Röhre befand, nachdem Perseverance in ein vom Wissenschaftsteam der Mission ausgewähltes Gestein gebohrt hatte.

Nachdem diese Bilder aufgenommen wurden, vibrierte der Rover den Bohrer und das Rohr für fünf einsekündige Stöße, um beide Reste außerhalb des Rohres zu entfernen. Es ist möglich, dass die Probe dadurch weiter in das Röhrchen gerutscht ist, was die Sicht erschwert.

Die nächsten Bilder, die danach gemacht wurden, waren "aufgrund der schlechten Sonneneinstrahlung nicht schlüssig", nach Angaben der Agentur . Perseverance verbrachte die nächsten zwei Tage damit, seine Kameras zu verwenden, um mehr Bilder bei besseren Lichtverhältnissen aufzunehmen, bevor es zu den nächsten Schritten im Sampling-Prozess ging. Der zusätzliche Schritt, zusätzliche Bilder vor dem Verschließen und Lagern des Probenröhrchens aufzunehmen, wurde hinzugefügt, nachdem Perseverance am 5. August versucht hatte, ein weiteres Gesteinsziel zu bohren. Bei diesem Versuch kollabierte das Gestein und es befand sich keine Probe mehr in der Röhre, als sie weggeräumt wurde. "Das Projekt hat seinen ersten Kerngestein auf dem Buckel, und es ist eine phänomenale Leistung", sagte Jennifer Trosper, Projektleiterin der Mission am Jet Propulsion Laboratory der NASA in Pasadena, Kalifornien, in einer Erklärung. "Das Team hat einen Standort bestimmt, einen brauchbaren und wissenschaftlich fundierten Fels ausgewählt und ausgegraben. Wir haben getan, wozu wir gekommen sind." Der Rover verwendet einen rotierenden Schlagbohrer und einen Hohlbohrer, um durch Gestein zu bohren und Proben zu sammeln, die etwas dicker als ein Bleistift sind. Dieses Probenahmesystem befindet sich am Ende des 2 Meter langen Roboterarms des Rovers. Beharrlichkeit erforscht derzeit die Lage der Zitadelle im Jezero-Krater, die vor Milliarden von Jahren einst ein alter See war. Das spezifische Ziel des Rovers war ein Felsbrocken namens Rochette, der etwa die Größe einer Aktentasche hat und Teil eines 800 Meter langen Kamms aus Felsvorsprüngen und Felsbrocken ist. Fliegen Sie über den Mars Der Ingenuity-Hubschrauber war ebenfalls sehr beschäftigt und fungierte als Luftaufklärer für zukünftige Rover-Abenteuer. Der kleine Helikopter hat an diesem Wochenende seinen 13. Flug zum Mars erfolgreich absolviert. Es flog mit einer etwas langsameren Geschwindigkeit von 7,3 Meilen pro Stunde (3,3 Meter pro Sekunde) über das Gebiet von South Seitah und machte eine Fülle von Fotos. Auch der 12. Helikopterflug betraf diese Region, die für das wissenschaftliche Team des Rovers von großem Interesse sein könnte. Beim 13. Flug flog Ingenuity in eine andere Richtung über South Seitah, um eine andere Perspektive einzufangen. Während des 12. Fluges waren die Wissenschaftler von einer eigentümlichen Kammlinie und ihren Felsvorsprüngen fasziniert. Ingenuity flog daher in einer niedrigeren Höhe als üblich und passierte 8 Meter über dem Gebiet statt 10 Meter. Jetzt hat das Wissenschaftsteam Bilder, die diese geologisch faszinierende Region sowohl im Nordosten als auch im Südwesten zeigen. Zusammen könnten die Bilder dem Perseverance-Team helfen, zu bestimmen, wohin der Rover als nächstes führen soll – und wo weitere Proben gesammelt werden sollen.