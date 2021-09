Patterson glaubt, dass Schottland nach dem Sieg von Moldawien bereit für Österreich ist

Nathan Patterson glaubt, dass Schottland für das entscheidende Spiel gegen Österreich am Dienstagabend nach dem Sieg über Moldawien im Hampden Park in einer guten Position ist.

Der 19-Jährige absolvierte beim Sieg am Samstag seinen ersten Start für seine Nationalmannschaft und wurde damit insgesamt dritter.

Er war maßgeblich am einsamen Tor des Spiels beteiligt, fing den Ball nur in seiner eigenen Hälfte des Feldes ab, bevor er vorrückte und seinen Schuss vom Torhüter in Richtung Lyndon Dykes parierte, um das Siegtor zu erzielen.

Vor mehr als 40.000 Fans verpassten die Schotten zahlreiche Chancen – die höchste Besucherzahl in Hampden seit der Coronavirus-Pandemie.

Sieg sieht Schottland ist Dritter in Gruppe F, zwei Punkte hinter Israel, das am Samstag Österreich mit 5:2 besiegte. Dänemark führt die Gruppe mit fünf von fünf Siegen an.

Wenn Dänemark mit der Gruppe davonläuft, liegt es zwischen den Schotten, den Israelis und den Österreichern auf dem zweiten Platz.

Dies macht das Spiel am Dienstag in Wien für Steve Clarke und seine Spieler von entscheidender Bedeutung.

Und Patterson freut sich auf das Spiel, denn der Sieg in Moldawien hat seine Mannschaft gut auf das entscheidende Spiel vorbereitet.

“Wir haben uns natürlich viele Chancen herausgespielt, aber wir hatten am Ende nie das klinische Finish, aber wir haben es gut gemacht, sauber zu bleiben, das Spielende zu sehen und den Sieg zu holen”, fügte er hinzu. Ranger sagte der Mann.

„Wir haben alle drei Punkte geholt, das war das Hauptziel, und jetzt können wir mit ein bisschen Form nach Österreich gehen und ihnen hoffentlich das Spiel bringen.

„Man muss schnell anfangen und das Spiel zum Gegner bringen, und ich denke, das haben wir getan.

„Manchmal waren wir in unserer Presse etwas träge, aber in der zweiten Halbzeit haben wir uns gefasst und ihnen keine Chance gegeben.

„Das Publikum ist ein Ansporn. Natürlich bringen wir die Zuschauer zurück in die Stadien, um etwas mehr Atmosphäre zu schaffen, und es ist schön.

“Sie haben uns unterstützt und das hat sich in der Leistung gezeigt.”

Patterson machte neben dem ehemaligen jungen Gers-Spieler Billy Gilmour mit einer eher glanzlosen schottischen Leistung auf sich aufmerksam.

Patterson fügte hinzu: „Du musst selbstbewusst sein, das ist die Hauptsache. Du kannst dich nicht verstecken und du darfst nicht schüchtern sein, du musst rausgehen und zeigen was du drauf hast und ich habe das Gefühl, dass Billy und ich es seit unserer Ankunft tun.