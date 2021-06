Ovince Saint Preux will UFC Vegas 30 TKO-Niederlage gegen Tanner Boser einlegen

das UFC Vegas 30 Das Haupt-Schwergewichts-Co-Event schien mit einer Kontroverse zu enden, und das führte zu Ovince Saint Preux den Prozess der Berufung auf seinen Verlust einleiten Gerber Boser.

Saint Preux ging auf den Anzeigetafeln klar in die zweite Runde des Kampfes ein, aber er schaffte es, Boser zu besiegen und seitliche Kontrolle zu erlangen.

Als der kanadische Kämpfer versuchte, sich aus der Position zu befreien, sah es so aus, als hätte Boser den Zaun gepackt, woraufhin Schiedsrichter Jason Herzog hereinkam und seine Hand auf Saint Preux’ Rücken legte – höchstwahrscheinlich bevor Boser zurücktreten ließ – und den Kampf erlaubte allow weitermachen.

Boser konnte auf die Beine kommen und ein großes Knie im Clinch sowie eine Flut von Schlägen landen, bevor Herzog einsprang, um den Kampf gegen den abgeschossenen Saint Preux auszuschließen.

Nachfolgende Wiederholungen schienen Boser von einer abschließenden Zwangsvollstreckung zu befreien. Aber Saint Preux traf nach einem Gespräch mit seinem Cheftrainer und Manager die Entscheidung, aufgrund der Zielsträhne bei der Nevada Athletic Commission Berufung einzulegen.

“Ich hatte das Gefühl, dass der Schiedsrichter seine Hand auf meinen Rücken legte, was nur geschieht, um die Aktion zu unterbrechen oder das Ziel zu nennen”, sagte Saint Preux in einer Erklärung gegenüber MMA Fighting. „Ich hielt kurz an, dann drehte sich das Blatt.

„Wir werden protestieren und um einen No-Contest bitten. “

Vertreter von Boser reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Sofern ein Drogentest nicht positiv ist, hat die Nevada Athletic Commission die Möglichkeit, das offizielle Ergebnis eines Käfigkampfes wegen Absprachen, Wertungsfehlern oder falscher Anwendung der Regeln durch den Schiedsrichter aufzuheben, obwohl es fast immer im Ermessen des Schiedsrichters liegt, Berufung einzulegen.

So wie es aussieht, hat “OSP” zwei aufeinanderfolgende Kämpfe beendet und wurde in drei der letzten vier besiegt. Boser, der kürzlich einen neuen Vertrag über vier Kämpfe mit der UFC unterzeichnet hat, kehrt in die Siegerkolonne zurück, nachdem er einen Ausrutscher von zwei Kämpfen gemacht hat, der einen umstrittenen Verlust mit geteilter Entscheidung gegen Ilir Latifi drei Wochen früher um UFC Vegas 28.