Overwatch-Spieler sind nicht glücklich, weil die Cross-Play-Beta die regionale Spielersuche verändert

Die Crossplay-Beta von Overwatch ist endlich in einem neuen Update verfügbar, bereitet aber vielen Spielern Kopfschmerzen.

Diese Woche hat Overwatch endlich das Crossplay zwischen den Konsolen- und PC-Plattformen gestartet, mehr als fünf Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 2016. Obwohl es eine ziemlich große Chance für den Online-Helden-Shooter für Blizzard hätte sein sollen, sprechen wir jetzt darüber aus einem ganz anderen Grund.

Es stellte sich heraus, dass das neue Cross-Play-Update die Art und Weise verändert hat, wie Spieler in Lobbys und Regionen platziert werden. Einfach ausgedrückt, das Update hat die Möglichkeit entfernt, eine Region auszuwählen, wenn Sie alleine spielen, und alle Regionen wurden effektiv zusammengeführt. Wenn Sie also beispielsweise Overwatch in Großbritannien spielen, werden Sie möglicherweise automatisch auf einem Server in Nordamerika platziert .

Das Update hat es so gemacht, dass jeder, der Overwatch spielt, in jedem Rechenzentrum der Welt platziert werden kann, egal wie weit er entfernt ist. Laut dem technischen Support von Blizzard, wie Sie in den folgenden Tweets sehen können, hilft dies den Spielern, in Zeiten geringer Spielerzahl ein Spiel zu finden, aber einige Spieler registrieren mehr als 100 ms Ping, was die Ping-Zeit dramatisch erhöht. schießen oder eine Fähigkeit einsetzen.

JEDER aus JEDER Region kann auf verschiedenen Servern platziert werden, um Wartezeiten zu verkürzen. Ja, es hilft zwar bei Wartezeiten, macht das Spiel jedoch schrecklich zu spielen. 170+ Ping an KR-Server oder 120 an UE im Ranking ist schmerzhaft. pic.twitter.com/yk54DgrUzH22. Juni 2021 Mehr sehen

Wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, sorgte dies in der Overwatch-Community für einen ziemlichen Aufruhr, da Spieler in Rechenzentren auf der ganzen Welt untergebracht wurden. Sogar die Mitarbeiter der Overwatch League sprechen sich gegen die Änderungen aus, die das Entwicklerteam des Spiels vorgenommen hat, wie im Tweet unten vom OWL-Analysten und ehemaligen Profi Scott Kennedy zu sehen ist.

Also … Soll ich heutzutage zufällig auf einem KR-Server platziert werden, der von NA aus spielt? Liegt es an Crossplay oder an einem Bug? pic.twitter.com/473Z9JMKTn22. Juni 2021 Mehr sehen

Es ist schwer zu erraten, wohin Overwatch von hier aus geht. Die Änderungen wurden offensichtlich mit guten Absichten vorgenommen, um die Wartezeiten für Solospieler zu verkürzen, die schnell spielen möchten, aber es ist der unglückliche Nebeneffekt, dass die Möglichkeit, Ihre Region zu wählen, die Gaming-Community wirklich aufrüttelt müssen abwarten und sehen, was Blizzard angesichts all dieses Feedbacks tut.

Alles, was Sie über die nächste Fortsetzung des Spiels wissen müssen, finden Sie in unserem vollständigen Leitfaden zu Überwachung 2 für mehr.