Ottawa eröffnet Wartelistenportal für Eröffnungen am selben Tag in kommunalen Impfkliniken

Inhalt des Artikels

Die Stadt Ottawa hat ein neues Online-Tool eingeführt, mit dem Bewohner in letzter Minute noch am selben Tag Termine für COVID-19-Impfstoffe in städtischen Gemeinschaftskliniken vereinbaren können.

Einwohner können sich nun täglich auf eine Warteliste für einen Impfstoff eintragen, um einen Termin für eine erste oder zweite Dosis zu erhalten. Wenn Termine offen sind, Ottawa Public Health kommuniziert mit Personen auf der Warteliste per SMS, E-Mail oder Telefon.

Termine für nicht beanspruchte Dosen könnten je nach Stadt zu jeder Tageszeit verfügbar sein. Personen, die von der Warteliste entfernt wurden, werden jedoch zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem Termin eingeladen, den sie annehmen oder ablehnen können. Dieses Reservierungstool wird jeden Tag um 23:59 Uhr zurückgesetzt, was bedeutet, dass sich die Bewohner jeden Tag neu für einen Platz auf der Warteliste anmelden müssen.

Ottawaner, die das Tool verwenden, können ihren bevorzugten Stadtteil auswählen, um ihre Lösung zu finden: West, Ost oder Zentrum. Kliniken mit täglicher Eröffnung in letzter Minute können je nach Verfügbarkeit von Impfstoffen variieren.