Österreichs erstes Hotel Adina eröffnet

Das von Signa Real Estate Management entwickelte Adina Hotel Vienna Belvedere verfügt über 134 Zimmer und einen eigenen Pool im Herzen der österreichischen Hauptstadt.

Adina Hotel Wien Belvedere beginnt mit der Begrüßung der Gäste – die erste von fünf Neueröffnungen, die die Marke in diesem Jahr europaweit plant.

Adina Hotels sorgen in Wien für Aufsehen

Auf sieben Etagen verteilt, dieses neue Hotel Adina Enthält 115 Studios, 17 Apartments mit einem Schlafzimmer und zwei Apartments mit zwei Schlafzimmern. Es ist auch eines der sieben Hotels in der Stadt, die über einen Swimmingpool verfügen.

Chris Sedgwick, TFE Hotels Group COO sagte: „In den letzten Jahren haben wir stark in die Verbesserung der Erfahrung, Lebensqualität und des Designs unserer Adina-Hotels investiert. In den nächsten 12 Monaten erwarten unsere Gäste modernes Design und wunderschöne Luxushotels auf dem gesamten europäischen Festland, darunter Köln, München, Wiesbaden und Düsseldorf, gefolgt vom Debüt von Stuttgart und Adina in der Schweiz im Jahr 2022.

Unabhängigkeit und Stil im Stadtteil Belvedere

Der neueste Stadtteil der Stadt Wien, das Quartier Belvedere, bietet ein geeignetes Zuhause für das Projekt. Dieses schicke und zeitgemäße Reiseziel bietet seinen Gästen das Beste des modernen Wien sowie einen bequemen Zugang zum berühmten Schloss Belvedere und zum neuen Bahnhof.

Das Hotel selbst verfügt über zahlreiche Annehmlichkeiten, darunter eine geräumige und einladende Lobby, eine Bar und ein kleines Einkaufsviertel im Erdgeschoss. Wer sich unterwegs fit halten möchte, freut sich über ein Fitnesscenter, eine Sauna und einen Swimmingpool. Geschäftsreisende können kleine Meetings und Veranstaltungen in der Lounge und auf der Terrasse der Unterkunft organisieren.

Der Geschäftsführer des Adina Hotel Vienna Belvedere, das von entwickelt wurde Signa Hausverwaltungist Römischer Krüger, der seit November 2019 Teil der Adina Europe-Familie ist.

Er sagte: „Es ist sehr aufregend, nach Wochen und Monaten der Planung und harter Arbeit endlich die ersten Gäste begrüßen zu können. Mein Team und ich freuen uns darauf, die Marke Adina hier in Wien aufzubauen und das Hotelgeschäft erfolgreich auszubauen.

„Mit zusätzlichen Studios und Apartments bietet Adina jetzt die Sicherheit und Freiheit, unabhängig und flexibel in der Selbstversorgung zu sein und gleichzeitig unseren Service und Komfort zu genießen.