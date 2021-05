Österreichischer Bundeskanzler untersucht | Die Canberra Times

Nachrichten, neueste Nachrichten

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat bestätigt, dass er von den Antikorruptionsbehörden wegen des Verdachts, gegenüber einem parlamentarischen Ausschuss falsche Aussagen gemacht zu haben, untersucht wird – Vorwürfe, die er bestritten hat. Kurz teilte dem Gesetzgeber mit, dass sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft für Wirtschaft und Korruption auf Aussagen konzentrierten, die er in einer parlamentarischen Untersuchung zum Vorsitzenden seiner Koalitionspartnerpartei abgegeben hatte, die den Zusammenbruch seiner früheren Regierung im Jahr 2019 auslöste. Der Bundeskanzler hat angedeutet, dass die Ermittlungen wird wahrscheinlich zu der Untersuchung führen. Die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete, dass er einer Befragung nachkommen würde, wenn der Fall vor einen Richter gebracht würde. Er sagte, er habe keine Ahnung, wie er aufhören soll. Der parlamentarische Ausschuss hatte die sogenannte Ibiza-Affäre untersucht, die zum Sturz des damaligen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache führte. Dies geschah, nachdem ein Video veröffentlicht wurde, in dem Strache einem angeblichen russischen Investor als Gegenleistung für die Unterstützung seiner rechtsextremen Freiheitspartei einen Gefallen zu tun schien. Berichten zufolge wurde er kurz vor den österreichischen Wahlen 2017 auf der spanischen Insel Ibiza registriert. Nach dem Zusammenbruch der Regierung fanden Neuwahlen statt und Kurz wurde wiedergewählt, diesmal unter Bildung einer Koalition mit den Grünen. Kurz sagte in seinen Erklärungen vor dem parlamentarischen Ausschuss, dass er “immer versucht” habe, Fragen nach besten Kräften ehrlich zu beantworten, aber dass viele Dinge besorgten, die Jahre zuvor “an der Peripherie” passiert waren. Er sagte, er habe gerade erst von der Antikorruptionsuntersuchung erfahren und noch nicht mit der Staatsanwaltschaft gesprochen. Kurzs Stabschef Bernhard Bonelli wird ebenfalls untersucht, sagte der Kanzler. Australian Associated Press

