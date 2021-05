Österreichischer Beamter erwartet keinen neuen Vertrag für Koller

WIEN (AP) – Österreichs Trainer Marcel Koller könnte am Dienstag zum letzten Mal gegen Georgien die Nationalmannschaft leiten.

Ein Vertreter des österreichischen Fußballverbands sagte, er habe nicht erwartet, dass Koller ein neuer Vertrag mit der Mannschaft angeboten werde, der sich wahrscheinlich nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren werde. Der Schweizer Trainer wurde 2011 ernannt, sein derzeitiger Vertrag läuft Ende des Jahres aus.

“Die Realität im Fußball ist, dass wenn Sie Ihre Ziele nicht erreichen, oft der Trainer die Konsequenzen tragen muss”, sagte Horst Lumper, Mitglied des Exekutivkomitees des österreichischen Fußballverbandes, gegenüber der ORF-Kette.

Mit drei Spielen in der Gruppe D führt Österreich Serbien mit sieben Punkten, Irland mit fünf und Wales mit drei Punkten an. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Weltmeisterschaft in Russland.

Laut Lumper, Präsident des regionalen Fußballverbandes der Provinz Vorarlberg, wird das Exekutivkomitee nächste Woche die Position des Trainers erörtern.

„Ich kann Marcel Koller für nichts verantwortlich machen. Er hat großartige Arbeit für Österreich geleistet “, sagte Lumper. “Wir müssen sehen, ob sein Vertrag verlängert wird, aber Sie sollten sich bewusst sein, dass unsere Ziele nicht erreicht wurden.”

Bei einer Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel sagte Koller, er habe seit der 0: 1-Niederlage gegen Wales in Cardiff am Samstag “keine Zeit gehabt, über meine eigene Zukunft nachzudenken”.

Nachdem Koller Ende 2011 Dietmar Constantini abgelöst hatte, führte er Österreich vier Jahre später zur Europameisterschaft. Das Team gewann neun seiner zehn Qualifikationsspiele und erreichte die Top 10 der FIFA-Rangliste.

Nachdem Österreich diese Form seitdem nicht mehr reproduziert hat, hat es mit einem Ausstieg aus der Gruppenphase bei der Euro 2016 in Frankreich enttäuscht und hat keine realistische Chance mehr, die Weltmeisterschaft des Jahres zu erreichen.