Österreichische Datenschutzgruppe reicht Beschwerde gegen Google, Telecom News, ET Telecom ein

Wien: Eine österreichische Online-Datenschutzkampagnengruppe sagte am Mittwoch, sie habe eine eingereicht Beschwerde gegen Google Was er sagt, ist ein Follow-up codiert “illegal” installiert am Android Telefone.

Die Beschwerde von NOYB bezieht sich auf Googles Android Advertising ID (AAID) und wurde bei der französischen Datenschutzbehörde CNIL eingereicht.

Laut NOYB wird der AAID-Code “ohne Wissen des Benutzers oder” erstellt Zustimmung“und” funktioniert wie ein Nummernschild, das das Telefon eines Benutzers eindeutig identifiziert und von Unternehmen gemeinsam genutzt werden kann. “

Darüber hinaus gibt NOYB (keiner aus Ihrem Unternehmen) an, dass Benutzer nicht die Möglichkeit haben, den Code zu entfernen, sondern nur die Option, eine neue Tracking-ID zu generieren.

Er behauptet, dies verstoße gegen die Anforderung der EU-Online-Datenschutzrichtlinie, dass Benutzer eine Einverständniserklärung für eine solche Nachverfolgung abgeben müssen.

Stefano Rossetti, Anwalt für Datenschutz bei NOYB, verglich den Code mit “farbigem Puder an Füßen und Händen, der jeden Schritt und jede Aktion kennzeichnet, die Sie ausführen: alles, was Sie im mobilen Ökosystem berühren”.

Laut NOYB ist der Code auf fast allen 306 Millionen aktiven Android-Handys in der USA vorhanden Europäische Union.

Die jüngste Beschwerde folgt einer ähnlichen Beschwerde, die NOYB im vergangenen Jahr in Österreich gegen Android eingereicht hat.

NOYB hat zuvor das EU-Datenschutzrecht verwendet, um rechtliche Anfechtungen zum Online-Datenschutz in verschiedenen europäischen Ländern einzureichen.

Im November leitete er Maßnahmen gegen ein Apfel in Deutschland und Spanien auf einem ähnlichen Code auf Apple-Handys namens IDFA (“Kennung für Werbetreibende”).

Zu den Gründern von NOYB gehörte der Datenschutzaktivist Max Schrems, der eine Reihe von juristischen Siegen im Bereich Online-Datenschutz errungen hat.

Eine rechtliche Beschwerde von Schrems veranlasste das oberste Gericht der EU, eine Online-Datenvereinbarung aufzuheben, die als “Datenschutzschild” zwischen Europa und den Vereinigten Staaten bekannt ist.

Im Jahr 2015 sabotierte ein weiterer von Schrems eingereichter Fall einen früheren Deal zwischen der EU und den USA, auf den Technologiegiganten bei der Geschäftstätigkeit angewiesen waren.