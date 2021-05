Österreich und Luxemburg auf Tour in Österreich, 2021 Match 2 AUT gegen LUX Match Prediction Wer wird heute gewinnen?

Das zweite Spiel der Österreich- und Luxemburg-Tour in Österreich, 2021, wird am Freitag, den 21. Mai 2021 auf dem Vinor Cricket Ground in Prag gegen Österreich und Luxemburg ausgetragen. Lesen Sie weiter, um die Österreich- und Luxemburg-Tour in Österreich, Spiel 2021 2, zu entdecken AUT vs LUX Match Vorhersage.

Hier ist unsere AUT vs LUX Match Vorhersage

Fall 1: Wenn Österreich zuerst schlägt

Vorhersage der Punktzahl der ersten Runden: Österreich wird 155-165 Punkte erzielen

Vorhersage des Ergebnisses: Luxemburg gewinnt das Spiel mit 5 Pforten

Fall 2: Wenn Luxemburg zuerst schlägt

Vorhersage der Punktzahl der ersten Runden: Luxemburg wird 145-155 Punkte erzielen

Ergebnisvorhersage: Österreich gewinnt das Spiel mit 6 Pforten

Mannschaften beider Mannschaften

Österreich Team:

Bilal Zalmai, Jaweed Sadran, Lakmal Kasturiarachchige, Sahel Zadran, Rayhaan Ahamed, Aman Habibullah, Aqib Iqbal, Mark Simpson-Parker, Zabiullah Ibrahimkhel, Zeshan Arif, Kunal Joshi, Mirza Ahsan, Navin Wijese Shiwal, Razmullah

Luxemburger Mannschaft:

Anshuman Singh, Mohit Dixit, Roshan Vishwanath, Vikram Vijh, Joost Mees, Aanand Pandey, Ankush Nanda, Atif Kamal, Pankaj Malav, Shameek Vats, William Cope, Girish Venkateswaran, James Barker, Reinhardt Heyns, Timothy Barker, Tony Whiteman

Warnung

Spielvorhersagen dienen nur zu Unterhaltungszwecken. Wir engagieren uns nicht für Wetten oder Glücksspiele und fördern diese nicht. Darüber hinaus raten wir dringend davon ab, an illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit Cricket teilzunehmen. Unsere Experten versuchen so korrekt wie möglich zu sein, aber wir garantieren keine 100% ige Genauigkeit.