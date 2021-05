Österreich, Slowenien und die Tschechische Republik wollen Nordmakedonien in der EU

SKOPJE, Nordmakedonien (AP) – Die Außenminister von Österreich, der Tschechischen Republik und Slowenien haben am Samstag einstimmig ihre Unterstützung für Nordmazedonien und Albanien zum Ausdruck gebracht, um Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union aufzunehmen, und argumentiert, dass bilaterale Fragen die Erweiterung der EU auf den westlichen Balkan nicht blockieren sollten .

Der Österreicher Alexander Schallenberg, der Tscheche Jakub Kulhanek und der Slowene Anze Logar sind in Skopje, der Hauptstadt Nordmakedoniens, eingetroffen, um ihre Unterstützung für die für Juni geplanten EU-Beitrittsverhandlungen anzubieten. Die drei planen, am Sonntag Albanien zu besuchen, das ebenfalls der EU beitreten will.

Bulgarien lehnte es letztes Jahr ab, den Rahmen für EU-Beitrittsverhandlungen für Nordmakedonien zu genehmigen, und blockierte damit effektiv den offiziellen Beginn der Beitrittsverhandlungen mit seinem kleineren Nachbarn auf dem Balkan.

Bulgarien möchte, dass Nordmakedonien offiziell anerkennt, dass seine Sprache bulgarische Wurzeln hat, und angeblich antibulgarische Rhetorik ausrottet. Die Regierung in Skopje sagt, dass die mazedonische Identität und Sprache nicht zur Diskussion stehen.

Bulgarien schloss am Freitag nach einem Treffen mit EU-Beamten erneut eine mögliche Aufhebung seines Vetos aus.

Kulhanek aus der Tschechischen Republik sagte, es sei “nicht fair” für ein EU-Mitgliedsland, den Erweiterungsprozess von einem bilateralen Streit abhängig zu machen.

“Dies ist eine entscheidende Zeit, und wir können nicht zulassen, dass (der Prozess) durch solche Forderungen blockiert wird”, sagte er.

Nordmakedonien beantragte 2004 die EU-Mitgliedschaft und erhielt ein Jahr später eine positive Bewertung von der Europäischen Kommission. Die Staats- und Regierungschefs der EU stimmten formellen Beitrittsgesprächen mit Albanien und Nordmakedonien zu, nachdem Skopje einen fast drei Jahrzehnte dauernden Streit mit dem benachbarten Griechenland über den Namen des Landes beigelegt hatte, der es in Nordmakedonien umbenannte.

Die Länder des westlichen Balkans befinden sich in verschiedenen Phasen der EU-Beitrittsverhandlungen. Serbien und Montenegro haben bereits begonnen, bestimmte Kapitel ihrer Beitrittsabkommen auszuhandeln. Das Kosovo und Bosnien haben ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen unterzeichnet, der erste Schritt in Richtung Mitgliedschaft.