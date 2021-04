Österreich setzt die Verwendung der AstraZeneca-Impfstoffcharge nach dem Tod aus – WPXI

Gesundheitsbeamte in Österreich haben vorsorglich die Verwendung einer Charge des AstraZeneca-Coronavirus-Impfstoffs ausgesetzt, da sie den Tod einer Person und die Krankheit einer anderen Person untersuchen.

“Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) hat zwei Berichte im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung der gleichen Charge AstraZeneca-Impfstoff in der Bezirksklinik Zwettl erhalten”, heißt es in einer Stellungnahme der Agentur. Reuters berichtete. “Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung.”

Eine 49-jährige Frau ist an schweren Blutungsstörungen gestorben. Eine 35-jährige Frau erholt sich nach einer Lungenembolie, einer Lungenerkrankung. Die Frauen sind beide Krankenschwestern, die in der Zwettl-Klinik gearbeitet haben.

“Als Vorsichtsmaßnahme werden die verbleibenden Bestände der betroffenen Impfstoffcharge nicht mehr ausgegeben oder geimpft”, sagte die Agentur.

Laut AstraZeneca durchlaufen alle Chargen des Impfstoffs strenge Qualitätskontrollmaßnahmen.

“Es wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit dem Impfstoff bestätigt”, sagte ein Unternehmenssprecher.

Das Medikament hat sich in klinischen Studien als sicher und wirksam erwiesen und ist für die Verwendung in über 50 Ländern zugelassen. Negative Reaktionen in den Studien traten nicht häufig oder von langer Dauer auf, und es wurde keine Blutgerinnung berichtet.

Der Drogenhersteller sagte, er stehe in Kontakt mit österreichischen Beamten und unterstütze die Untersuchung.