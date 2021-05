Österreich lehnt Entkopplung von Albanien und Nordmakedonien in EU-Beitrittsverhandlungen ab – Exit

Österreich ist gegen die Trennung von Albanien und Nordmakedonien in ihrem Integrationsprozess in die EU, so a Bericht von Euroactiv.

Der österreichische Außenminister Alexander Schulenburg lehnte Berichten zufolge die Vorschläge von Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi ab, wonach eine Entkopplung der beiden Länder eine Option sein könnte, und nannte die Idee “absurd”.

“Nordmakedonien hat seinen Namen geändert, große Reformen durchgeführt und ich denke, wir müssen sehr vorsichtig mit den Signalen sein, die wir senden”, sagte Schulenburg Berichten zufolge auf dem Treffen der EU-Außenminister am Montag.

Eine Reihe österreichischer Abgeordneter kritisierte Bulgarien auch dafür, dass es Nordmakedoniens Fortschritte bei “nationalistischen Interessen” blockiert habe, die “den Prozess der europäischen Integration nicht stören sollten”.

Bulgarien legte ein Veto gegen die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit seinem Nachbarn ein und sagte, es müsse zunächst zugeben, dass die mazedonische Sprache und die nationale Identität nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Grundlage der bulgarischen Sprache gefälscht wurden.

Während der Weg nach Nordmakedonien nur von Bulgarien blockiert wird, ist noch unklar, wo die Unterstützung für Albanien im Rat der Europäischen Union liegt. Die beiden Länder wurden bereits gemeinsam in der EU-Beitrittsagenda behandelt.

Weiterlesen: