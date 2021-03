Österreich führt das Vorgehen gegen den Islamismus in Europa an

So tragisch es auch war, der Terroranschlag in Wien am 2. November war für europäische Terrorismusbekämpfungsexperten keine große Überraschung. Die Ereignisse in Wien und eine Woche zuvor in der französischen Stadt Nizza haben nur ein Phänomen der europäischen Terrorismusbekämpfungsgemeinschaft auf das Radar der Öffentlichkeit gebracht weiß Nun, die Bedrohung ging nie weg.

Die terroristische Bedrohung ist sicherlich weniger akut als in den Jahren 2014-2017, als die europäischen Dschihadisten unter dem Einfluss der Sirenen des Islamischen Staates standen schlagen der Kontinent regelmäßig und manchmal mit verheerenden Angriffen. Aber die europäische Dschihadistenszene ist sicherlich nicht verflogen.

Die Bedrohung ist vielfältig: Es gibt einsame Wölfe sowie kleine Zellen von Sympathisanten und selbstradikalisierten Dschihadisten, die von außerhalb Europas zum Streik kommen. (Der Wiener Angreifer war eine Mischung aus beiden Dynamiken, da er aus einem transnationalen Hintergrund von Sympathisanten des islamischen Staates stammte, aber bei der Durchführung des Angriffs allein handelte.)

Im Fall von Wien scheint auch eine zusätzliche frustrierende Dynamik zu spielen, die im Laufe der Jahre in ganz Europa immer wieder beobachtet wurde. Der Autor war es kürzlich gewesen verurteilt in Österreich für den Versuch, dem Islamischen Staat beizutreten, verbüßte nur einen Teil einer kurzen Strafe und wurde vorzeitig freigelassen. Seine vorzeitige Freilassung und seine offensichtlich feige Überwachung nach der Freilassung werden zweifellos in den kommenden Wochen überprüft werden (und haben bereits zum Chef des österreichischen Geheimdienstes geführt zurücktreten). Aber sie sind symptomatisch für die Schwierigkeiten Die europäischen Behörden haben die Erfahrung, radikalisierte und potenziell gefährliche Personen im Auge zu behalten, sowohl aufgrund der großen Anzahl von Verdächtigen als auch aufgrund der vielen rechtlichen und bürokratischen Herausforderungen, die sie einschränken.

Es ist auch nicht verwunderlich, dass Österreich betroffen war. Jenseits der Klischeebilder eines ruhigen Alpenlandes mit einer Hauptstadt, die Ränge Österreich steht in der Weltrangliste für Lebensqualität an erster Stelle und war in den letzten Jahren einer starken Radikalisierung der Dschihadisten ausgesetzt. Bezeichnenderweise ist die Nummer Die Zahl der ausländischen Kämpfer, die Österreich verlassen haben, um sich dem Islamischen Staat anzuschließen (bis zu 300), ist eine der höchsten pro Kopf in Europa. Es ist die Heimat einer großen und raffinierten dschihadistischen Szene, die historisch von arabischen Militanten geschaffen wurde, die seit den 1980er Jahren in Österreich Zuflucht gesucht haben. Ein wichtiges Produkt dieser Szene war Mohamed Mahmoud, der Sohn eines Flüchtlings der ägyptischen Muslimbruderschaft in Wien, der einige der ersten Online-Dschihadistenplattformen auf Deutsch startete, bevor er sich dem Islamischen Staat in Syrien anschloss und bei einem US-Luftangriff starb.

Im Laufe der Zeit dominierten Aktivisten aus dem Balkan und Tschetschenien den Dschihadisten des Landes Szene. In Graz, Österreichs Tor nach Osteuropa und anderen österreichischen Städten, hat eine von Bosniern, Kosovaren, Albanern und Mazedoniern dominierte salafistische Szene die Behörden jahrelang beunruhigt und eine große Anzahl radikalisierter Personen hervorgebracht.

Der Fluss zwischen Österreich und dem Balkan ist konstant und umfasst Aktivisten, radikale Prediger, extremistische Literatur, Gelder und Waffen. Es gibt auch häufige Verbindungen zu albanischen Netzwerken der organisierten Kriminalität. Ebenso besorgniserregend ist das Problem der Radikalisierung bestimmter Teile der tschetschenischen Diaspora mit vielen Verbindungen zum organisierten Verbrechen und zu gemischten Kampfsportgymnasien (eine Leidenschaft, die die tschetschenische Jugend teilt und die den französischen Lehrer Samuel Paty im Oktober enthauptet hat).

Die österreichische Terrorismusbekämpfungspolitik war trotz einiger bemerkenswerter Erfolge angesichts dieser relativ großen und hoch entwickelten Bedrohung historisch gesehen ziemlich rücksichtslos. Zu den Problemen zählen begrenzte Humanressourcen, rechtliche Schwierigkeiten bei der Ausweisung ausländischer Aktivisten und die Auflösung extremistischer Organisationen sowie, wie der Fall des Wiener Angreifers zeigt, sehr kurze Strafen für Mitglieder verurteilter terroristischer Gruppen.

Dies bedeutet nicht, dass sich die derzeitige österreichische Regierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz des Problems der Radikalisierung und allgemein des Islamismus nicht bewusst war. Im Gegenteil, Kurz und seine Partei haben in den letzten Jahren die Auseinandersetzung mit dem Islamismus in seinen gewalttätigen und gewaltfreien Erscheinungsformen – die sie als streng voneinander abhängig betrachten – zu einer ihrer politischen Prioritäten gemacht.

Kurz war in vielerlei Hinsicht ein Vorläufer des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Kurz verkündet seit Jahren, worauf der französische Präsident in den letzten Monaten aufmerksam gemacht hat, weil er über “islamistischen Separatismus” gesprochen hat. Von der allgemeinen Auffassung des Islamismus als tödliche Bedrohung für das demokratische Leben, die Integration und den sozialen Zusammenhalt des Landes bis hin zu spezifischen Bedenken hinsichtlich der Auslandsfinanzierung nationaler islamistischer Netzwerke und des Einflusses der Islamisten im Land. Das Bildungssystem, Macron und Kurz singen aus dem gleichen Hymnenblatt. Der Unterschied ist, dass Kurz, der schon länger an der Macht ist, bereits konkrete Schritte unternommen hat.

So hat Österreich im Jahr 2015 wesentliche Änderungen an der Islamgesetz, das Gesetz von 1912, das die Beziehungen zwischen dem österreichischen Staat und der muslimischen Gemeinschaft regelt. Der Text, der größtenteils vom Ministerium für Europa, Integration und auswärtige Angelegenheiten unter dem damaligen Vorsitz von Kurz verfasst wurde, ordnet die Kriterien für die Ernennung von Imamen neu und verbietet die Auslandsfinanzierung islamischer Institutionen. Österreich führte unter der Führung von Kurz a Recht Das Verbot von Symbolen der Muslimbruderschaft begann Verfahren schließen Sie mehrere extremistische Moscheen und vertreiben Sie verschiedene Imame erstellt ein ständiges Observatorium des politischen Islam.

Vor diesem Hintergrund führten die österreichischen Sicherheitsdienste in den frühen Morgenstunden des Montags eine groß angelegte Operation gegen mehr als 70 Personen und mehrere Organisationen durch, die angeblich mit der Muslimbruderschaft im Land verbunden sind. In diesem ChirurgieDie österreichischen Behörden greifen einen Großteil der islamistischen Infrastruktur des Landes an und machen eine Reihe von Verstößen geltend, die von finanziellen Unregelmäßigkeiten bis zur Unterstützung des Terrorismus reichen.

Österreichische Behörden wie Macron unterscheiden klar zwischen Dschihadismus und politischem Islam, was sie als zwei problematische, aber unterschiedliche Phänomene ansehen. Gleichzeitig wird die Behauptung, dass letztere mit ihrer polarisierenden und auf Opfer ausgerichteten Erzählung ein fruchtbares Umfeld für erstere schafft, von politischen Entscheidungsträgern und Praktikern in beiden Ländern zunehmend akzeptiert.

Der Angriff auf Wien schockierte die Österreicher, die sich nicht an die brutalen Terroranschläge gewöhnten, wie es die Franzosen leider taten. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Ereignisse in Wien und Frankreich nur die Entschlossenheit der Staats- und Regierungschefs beider Länder stärken werden, alle Formen des Islamismus herauszufordern – unabhängig von der unvermeidlichen Gegenreaktion. Trotzdem ist es die größte Hürde für Kurz und Macron, sich vorwärts zu bewegen. Ihre aggressive Haltung hat in ihren Ländern breite und parteiübergreifende Unterstützung erhalten, und andere europäische Staats- und Regierungschefs beobachten sie zunehmend mit Interesse. Aber wie zu erwarten war, wurden sie auch kritisiert.

Einige Einwände, die von kommen bekannt Islamistische Akteure und Unterstützer können leicht entlassen werden. Es gibt jedoch allgemeinere und berechtigtere Bedenken, dass gewöhnliche Muslime sowohl in Österreich als auch in Frankreich die Äußerungen von Kurz und Macron als nicht gegen Dschihadismus und Islamismus empfinden könnten, da die beiden Führer darauf bestehen, dass sie es sind, sondern gegen den Islam und ihre muslimische Identität.

Das Ziel, Extremisten zu untergraben – ob gewalttätig oder nicht – kann nur erreicht werden, wenn die stille Mehrheit der Muslime die Bemühungen unterstützt und sich nicht als Ziele sieht.