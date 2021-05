Österreich eröffnet Holocaust-Denkmal für diejenigen, die in der NS-Zeit getötet wurden – National

Österreich hat am Montag ein neues Denkmal für die 65.000 im Land getöteten Juden des Landes enthüllt.

“Das Denkmal für die jüdischen Kinder, Frauen und Männer Österreichs, die in der Shoah ermordet wurden”, das im Wiener Zentralpark Ostarrichi errichtet wurde, besteht aus großen Platten, die in einem Kreis in den Boden eingegraben sind und die Namen der 64.000 Opfer eingraviert haben die identifiziert wurden. Wir wissen, dass 1.000 andere von den Nazis getötet wurden, aber ihre Namen sind verloren gegangen.

Der Nazi-Diktator Adolf Hitler wurde in Österreich geboren, und viele Einwohner des Landes begrüßten die deutsche Annexion Deutschlands 1938, ein Jahr vor dem Zweiten Weltkrieg, mit Begeisterung.

Zu dieser Zeit lebten ungefähr 210.000 Juden im Land. Viele flohen, befanden sich aber später in nationalsozialistischen Händen, als deutsche Armeen nach Westen zum Ärmelkanal und tief in die Sowjetunion nach Osten fegten.

Das Denkmal, das im nächsten Frühjahr fertiggestellt werden soll, ist als Ort der Besinnung gedacht, sowohl als Hommage an diejenigen, die ihr Leben verloren haben, als auch als Erinnerung an die Gefahren des Antisemitismus.

Es gibt nur einen Eingang in der Mitte des Kreises, der von den Platten gebildet wird, was den Plänen zufolge einen “Ort der Ehrfurcht” für die Besucher schaffen wird.

“Die Nachkommen der Ermordeten sollten, ohne gestört zu werden, in der Lage sein, die Namen ihrer Verwandten nachzuschlagen, die Buchstaben mit den Händen zu berühren, ein Gebet zu sprechen und eine Gedenkkerze anzuzünden”, sagten die Organisatoren auf ihrer Website.











“Für alle Österreicher muss das Denkmal einen friedlichen Ort bieten, an dem sie sich an das Schicksal ihrer Mitjuden erinnern und ihr Leben heute und in zukünftigen Generationen ehren können.”

Der österreichische Parlamentssprecher Wolfgang Sobotka sagte bei der Zeremonie, dass nichts Holocaust-Verbrechen heilen könne, aber das Denkmal könnte als Warnung für die Zukunft dienen.

“Hier gibt es keine Geste der Wiedergutmachung, aber es gibt eine Geste der Erinnerung”, sagte er, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA.