Ontario meldet 1.794 neue Coronavirus-Fälle, 20 weitere Todesfälle

Ontario meldet an einem zweiten Tag in Folge weniger als 2.000 neue COVID-19-Fälle und 20 weitere Todesfälle, wobei der gleitende Durchschnitt von sieben Tagen zum ersten Mal seit März unter 2.000 fällt.

Die Gesundheitsbehörden der Provinz verzeichneten heute 1.794 Neuinfektionen. gegen 1890 Freitag.

Ontario meldete am Donnerstag 2.400 neue Fälle, am Mittwoch 1.588 und am Dienstag 1.616 Fälle.

Am Samstag fiel der siebentägige gleitende Durchschnitt der Neuerkrankungen zum ersten Mal seit Ende März mit 1.951 unter 2.000, verglichen mit 2.575 vor einer Woche.

Weitere 2.520 Menschen haben sich in den letzten 24 Stunden von dem Virus erholt, was zu 21.454 aktiven Fällen in der Provinz führte.

Die jüngsten Todesfälle bringen die Zahl der virusbedingten Todesfälle in der Provinz auf 8.599.

Am Samstag wurden weniger als 1.400 im Labor bestätigte Fälle von besorgniserregenden Varianten gemeldet, wobei die meisten die dominierende Variante B.1.1.7 waren, die erstmals in Großbritannien auftrat.

Im Großraum Toronto wurden 416 der jüngsten Fälle in Toronto gemeldet, 355 in der Region Peel, 140 in der Region York, 147 in der Region Durham und 78 in Halton.

In den Labors von Ontario wurden in den letzten 24 Stunden mehr als 34.500 Tests durchgeführt, gegenüber 37.126 am Vortag.

Der Rückgang der Tests trug laut Gesundheitsministerium zu einem leichten Anstieg der Positivitätsrate der Provinz auf 6% von 5,4% am Freitag bei.

COVID-19-bezogene Krankenhausaufenthalte nehmen weiterhin allmählich ab, da gestern 1.207 Patienten in Krankenhäusern in Ontario behandelt wurden, 58 weniger als am Vortag.

Von denen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, befanden sich 706 auf Intensivstationen, gegenüber 715 am Freitag, und 504 atmeten mit einem Beatmungsgerät.

Bis heute wurden in Ontario mehr als 520.700 im Labor bestätigte Coronavirus-Fälle und 490.721 Wiederherstellungen gemeldet, seit der erste Fall im Januar 2020 identifiziert wurde.

Seit Mitte Dezember wurden in der gesamten Provinz mehr als 7,9 Millionen Dosen des Impfstoffs verabreicht, allein gestern wurden 190.129 Schüsse in die Arme geschossen.

Bis Freitagabend waren mindestens 519.981 Menschen in Ontario vollständig geimpft. Für eine vollständige Immunisierung sind zwei Dosen zugelassener Impfstoffe erforderlich, die in Ontario verabreicht werden.

Die heutigen Zahlen stammen aus der Wiedereröffnung von Außenanlagen wie Tennis und Golf in der gesamten Provinz, und die Größe der Versammlungen im Freien wurde auf fünf Personen erweitert.

Premier Doug Ford gab Donnerstag bekannt Planen Sie die Wiedereröffnung von Ontario welches aus drei Stufen besteht.

Das erste Stadium wird voraussichtlich am 14. Juni oder zwei Wochen beginnen, nachdem 60% der Erwachsenen mindestens eine Dosis eines COVID-19-Impfstoffs erhalten haben. Der erste Schritt besteht darin, die Versammlungen im Freien auf 10 Personen auszudehnen und den nicht wesentlichen Einzelhandel mit einer Kapazitätsgrenze von 15% wieder zu eröffnen.

Die in dieser Geschichte verwendeten Zahlen finden Sie im Gesundheitsministerium von Ontario Tägliche epidemiologische Zusammenfassung von COVID-19. Die Anzahl der Fälle für eine Stadt oder Region kann geringfügig von den Angaben der Provinz abweichen, da die örtlichen Einheiten die Anzahl zu unterschiedlichen Zeiten melden.