Olympische Spiele: Die große japanische Zeitung Asahi fordert eine Absage

TOKYO (AP) – Die japanische Zeitung Asahi Shimbun forderte am Mittwoch die Absage der Olympischen Spiele in Tokio. Die Spiele sollen in weniger als zwei Monaten eröffnet werden.

Es ist die erste der großen japanischen Zeitungen, die den Sprung wagt und sich einigen regionalen Zeitungen anschließt, die kürzlich zu einer wachsenden Opposition gegen die Ausrichtung der Olympischen Spiele beigetragen haben.

Der Ausflug gegen die Olympischen Spiele könnte von Bedeutung sein, da die Zeitung, wie viele in Japan, Sponsor der verschobenen Olympischen Spiele ist, die am 23. Juli eröffnet werden sollen.

“Wir können nicht glauben, dass es vernünftig ist, die Olympischen Spiele in diesem Sommer in der Stadt auszurichten”, sagte die Zeitung in ihrem Leitartikel unter der Überschrift: “Wir fordern Premierminister Suga auf, über die Absage zu entscheiden.”

“Das Misstrauen und die Gegenreaktion gegen die rücksichtslose nationale Regierung, die Regierung von Tokio und die Interessengruppen der Olympischen Spiele eskalieren nur”, fügte der Leitartikel hinzu. “Wir bitten Premierminister Suga, die Umstände ruhig einzuschätzen und über die Absage des Sommerereignisses zu entscheiden.”

Trotz des Leitartikels gibt es keinen Hinweis darauf, dass das Internationale Olympische Komitee oder lokale Organisatoren erwägen, die Spiele zu beenden.

Am Dienstag sagte die japanische Regierung, dass eine Warnung der Vereinigten Staaten, nicht nach Japan zu reisen, keine Auswirkungen auf die Ausrichtung der Olympischen Spiele haben würde.

Japan gab offiziell 15,4 Milliarden US-Dollar für die Ausrichtung der Olympischen Spiele aus, und das IOC verdient Milliarden von Dollar mit dem Verkauf von Übertragungsrechten, was etwa 75% seines Umsatzes ausmacht.

Meinungsumfragen in Japan zeigen, dass zwischen 60 und 80% die Absage der Olympischen Spiele aufgrund der COVID-19-Pandemie wünschen. Darüber hinaus befinden sich Tokio, Osaka und andere Teile des Landes im Ausnahmezustand, der voraussichtlich über seinen Ablauf am 31. Mai hinaus verlängert wird.

Die Organisatoren und das IOC sagen, dass die Spiele sicher laufen können, wenn 15.000 olympische und paralympische Athleten nach Japan kommen, zusammen mit Zehntausenden weiterer Richter, Offizieller, Sponsoren, Rundfunkveranstalter und Medien.

Letzte Woche wurde IOC-Vizepräsident John Coates gefragt, ob die Olympischen Spiele stattfinden würden, wenn der Ausnahmezustand in Kraft wäre.

“Absolut ja”, antwortete er.

